Миколенко позбудеться головного конкурента в Евертоні – він вже обирає новий клуб
Оборонець "ірисок" Люка Дінь, схоже, остаточно вирішив не продовжувати кар'єру в ліверпульському колективі.
28-річний француз майже напевне покине Евертон, переконує інсайдер Фабріціо Романо. Це станеться вже цієї зими. Наразі Дінь роздумує, у якому клубі продовжити кар'єру, йому до душі АПЛ.
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Претендентів на нього є чимало, але він точно не перейде у Ньюкасл попри інтерес найбагатшого клубу Туманного Альбіону. Також у послугах Люка активно зацікавлений Челсі, але сторони ще не починали серйозних перемовин.
Нагадаємо, останнім часом Дінь конфліктував із Рафаелем Бенітесом, тому втратив стабільне місце в основі. Віталій Миколенко із Динамо прийшов саме на позицію француза. Він обійшовся Евертону в 23 мільйони євро.
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