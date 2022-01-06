28-річний француз майже напевне покине Евертон, переконує інсайдер Фабріціо Романо. Це станеться вже цієї зими. Наразі Дінь роздумує, у якому клубі продовжити кар'єру, йому до душі АПЛ.

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Претендентів на нього є чимало, але він точно не перейде у Ньюкасл попри інтерес найбагатшого клубу Туманного Альбіону. Також у послугах Люка активно зацікавлений Челсі, але сторони ще не починали серйозних перемовин.

Нагадаємо, останнім часом Дінь конфліктував із Рафаелем Бенітесом, тому втратив стабільне місце в основі. Віталій Миколенко із Динамо прийшов саме на позицію француза. Він обійшовся Евертону в 23 мільйони євро.

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