Манчестер Сіті виграв у чемпіонському стилі та відірвався від конкурентів. Перший день 2022 року подарував розкішну вивіску в Прем'єр-лізі. На Емірейтс Арсенал приймав Ман Сіті та був близьким до переривання невдалої серії проти команди Пепа Гвардіоли. "Каноніри" відкрили рахунок в першому таймі завдяки голу Букайо Сака і пішли на перерву з перевагою на табло.

Але у другій половині гри повернувся старий-добрий Арсенал. Спершу Джака привіз пенальті у власні ворота (доволі суперечливий, до слова), після чого Мартінеллі втратив вбивчий момент, а на десерт Габріел отримав червону картку. Гості покарали за нереалізацію і недисциплінованість наприкінці гри – Родрі заштовхав м'яч у ворота і приніс Сіті важкий виїзний тріумф. Олександр Зінченко гру пропускав через проблеми зі здоров'ям.

По суті, Арсенал сам віддав супернику перемогу, а "містянам" відверто пощастило – це визнав і Хосеп Гвардіола. Але саме такі перемоги прийнято називати чемпіонськими. Коли гра складається зовсім не за твоїм сценарієм, але ти всупереч обставинам вириваєш три очки – це і є ознака екстра-класу. Ман Сіті довів переможну серію в АПЛ до 11-ти матчів.

Челсі з Ліверпулем розіграли ідеальний сценарій для фаворита. В іншому центральному матчі 21-го туру зустрічалися головні конкуренти Манчестер Сіті в боротьбі за чемпіонський титул. Гра вдалася – мерсисайдці до 30-ї хвилини мали перевагу в два м'ячі, але примудрилися розгубити гандикап ще до перерви. Фантастичний удар Матео Ковачіча і гол Крістіана Пулішіча допомогли Челсі уникнути поразки від прямого конкурента. Навіть без Ромелу Лукаку, який через свій довгий язик опинився поза заявкою, "пенсіонери" зуміли взяти важливий бал, але особливих радощів Томас Тухель не випромінював.

Нічия на Стемфорд Брідж влаштувала, передусім, Манчестер Сіті. Коли ти виграєш у претендента на Лігу чемпіонів, а твої головні конкуренти втрачають очки – безумовно, це ідеальний сценарій для лідера Прем'єр-ліги. Тепер "сині" відстають на 10 очок, а Ліверпуль із матчем в запасі – на 11. Але впродовж наступних тижнів команді Юргена буде куди складніше – Мане, Салах і Кейта вирушили на Кубок Африки . Навряд чи варто підкреслювати, що означають ці втрати для мерсисайдців.

Конте досі непереможний в АПЛ. Тоттенхем дотиснув Уотфорд лише на 90+6 хвилині – гол Давінсона Санчеса дозволив "шпорам" обійти Манчестер Юнайтед і піднятися на 6 місце турнірної таблиці. Антоніо Конте покращив власний же рекорд у Тоттенхемі – італієць перший тренер в історії клубу, який не програвав у 8-ми стартових матчах.

Вже 5 січня "шпори" зіграють у першому півфіналі Кубка ліги проти Челсі – колишньої команди Конте, на чолі якої він виграв Прем'єр-лігу 2016/17. Немає сумнівів, що "Граф" максимально налаштує своїх підопічних на перший раунд битви за фінал. Кубок ліги – одна із двох можливостей Тоттенхема взяти трофей (із Ліги конференцій команда вже вилетіла), а розкидатися можливостями поповнити колекцію титулів Конте явно не звик.

Ла Ліга відновилася, але Реал залишився у відпустці. Королівський клуб невдало розпочав другу частину сезону, програвши Хетафе – команді з найгіршою атакою чемпіонату Іспанії. Були серйозні підстави сподіватися, що Андрій Лунін нарешті дебютує з Реал у чемпіонаті. Тібо Куртуа незадовго до гри здав позитивний тест на коронавірус, але відновився буквально за дві доби. Бельгієць вийшов у стартовому складі і пропустив після жахливої обрізки Едера Мілітао у власному штрафному майданчику.

Відігратися Реал так і не зумів, а Карло Анчелотті визнав, що його команда морально не вийшла з відпустки. Невдача не вплинула на турнірне становище "вершкових", які залишилися впевненим лідером Прімери, але відрив від Севільї скоротився до 5 очок при наявності гри в запасі у команди Хулена Лопетегі. Про інших конкурентів навряд чи доцільно говорити – Атлетіко, хоч і перервав серію з 4-х поразок поспіль і має матч у запасі, але відстав вже на 14 балів.

Знекровлена Барселона подає ознаки життя. Каталонці лише вдруге у поточному чемпіонаті виграли на виїзді і вдруге пішли з чужого поля без пропущеного м'яча. Важка перемога на Балеарах підняла "синьо-гранатових" у топ-5, але Хаві та гравці повинні неабияк дякувати тер Штегену, диво-сейв якого допоміг втримати потрібний результат.

Важлива перемога для Барси, передусім, з точки зору психології. Хаві з різних причин втратив низку важливих гравців і змушений був випускати абсолютно незвичне атакувальне тріо Жутгла-де Йонг-Акомач. Саме нідерландець, у якого значно більше досвіду, ніж у молодих партнерів, був вожаком команди в атаці. В його активі переможний гол і два удари в каркас воріт – Барса цілком могла як втратити очки, так і розгромно виграти.

Звісно, Мальорка – не показник того, що Барселона виходить з кризи, адже ще кілька років тому "синьо-гранатові" не помітили б такого суперника. Втім, набрані очки в таких поєдинках поступово наближають мрію каталонців про топ-4, яка вже на відстані витягнутої руки. Залишилося лише продовжити переможну виїзну серію. Новачки – Дані Алвес і Ферран Торрес – повинні допомогти. Залишилося лише оговтатися від ковіду.

Невдача Евертона на очах у Миколенка. Команда Рафи Бенітеса переживає круте піке. "Іриски" вперше у своїй історії програли Брайтону матч АПЛ у рідних стінах, а в останніх 14-ти поєдинках чемпіонату виграли тільки двічі. Натомість поразок було цілих 9 – зрозуміло, що майбутнє іспанського тренера на Гудісон Парк опинилося під серйозним питанням. Однак, керівництво клубу поки не вичерпало кредит довіри до Бенітеса – іншими словами придбання двох захисників, яких просив тренер, не пояснити.

До речі, про одного з них. Фанати Евертона вперше отримали можливість познайомитися з Віталієм Миколенком. Вже екс-динамівець під час розминки вийшов на поле, щоб привітатися з вболівальниками, після чого пішов дивитися за грою своїх партнерів з трибуни. Результат явно не потішив українця, якому з новими одноклубниками є над чим працювати. До зони вильоту – 8 очок, а до єврокубкової позиції цілих 14. Часу на розкачку в Миколенка, по суті, немає – у найсильнішій лізі світу вимагають все й одразу.

Перша поразка Рангніка в Манчестер Юнайтед і критика від фанатів та експертів. "Червоні дияволи" зіграли вкрай поганий поєдинок проти Вулверхемптона. Команда Бруну Лаге менше володіла м'ячем, але втричі більше пробила у площину воріт. Один із таких ударів і виявився результативним – на 82-й хвилині 35-річний Жоау Моутінью приніс гостям перемогу. Чемпіон Європи-2016 став найстаршим гравцем, який оформив переможний гол на Олд Траффорд у ворота Юнайтед.

Після гри Рангнік, для якого ця поразка стала першою в АПЛ, заявив, що не гарантує фініш у топ-4 за підсумками сезону. Нічого дивного – з такою грою путівка в Лігу чемпіонів дійсно буде для МЮ справжнім дивом. Дісталося німцю і за вибір капітана – на матч із пов'язкою команду вивів Кріштіану Роналду. "Навіщо давати йому пов'язку, якщо після кожної невдачі він тікає з поля і не дякує фанатам?" – риторично запитав Пол Інс, який свого часу захищав кольори червоної команди Манчестера.

Мбаппе показує, хто в Парижі господар. Поки Неймар відновлюється від пошкодження і святкує настання нового року на милицях, а Мессі в Аргентині оговтується від коронавірусу, Кіліан Мбаппе вивів свою команду до наступної стадії Кубка Франції. В 1/16 фіналу підопічні Почеттіно розгромили скромний Ванн, який представляє четверту лігу.

Андердог отримав у свої ворота 4 голи без відповіді. Найбільше постарався саме Мбаппе, який по перерві оформив хет-трик за якихось 17 хвилин. ПСЖ легко крокує далі, а найдорожчий гравець світу за версією Transfermarkt забив вже 150 голів у футболці столичного клубу. Ще 6 м'ячів зроблять 23-річного Кіліана другим бомбардиром в історії клубу, яким наразі є Златан Ібрагімовіч. А от найкращим в історії Мбаппе навряд чи стане – до Едінсона Кавані ще 50 влучних ударів, але все йде до того, що чемпіон світу проводить у Парижі останні півроку.

Розчарування Бетіса і Реал Сосьєдада. Несподіванки першої частини сезону в Іспанії, схоже, посипалися. Баски певний час навіть були лідером турнірної таблиці, але останнім часом щось явно пішло не так. Сосьєдад не виграє в чемпіонаті з 7 листопада – нічия, чотири поразки поспіль і от тепер знову нічия зі скромним Алавесом, який іде в зоні вильоту. З претендента на Лігу чемпіонів підопічні Алгуасіля, схоже, перетворюються на середняка турнірної таблиці без особливих амбіцій. Щастя басків, що запас очок дозволяє не думати про боротьбу за виживання, але повернутися в число претендентів на єврокубки з такими результатами буде складно.

Що стосується Бетіса, то команда Мануеля Пеллегріні програла вдруге поспіль. Після виїзної невдачі в Більбао прийшла домашня поразка від Сельти – команди з нижньої частини таблиці. Севілья вже відірвалася від принципового суперника на 8 очок, а сам Бетіс близький до вильоту з топ-4. Барселона і Атлетіко поступово прокидаються і починають ворушити м'язами.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"