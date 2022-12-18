Вчера (17 декабря) "канониры" уступили Ювентусу в спарринге, а Александр Зинченко в очередной раз не попал даже в заявку.

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"Зинченко хорошо восстанавливается, Томиясу уже тренировался на поле с нами. На этой неделе к нам присоединятся ребята, игравшие на ЧМ, а на финале мы сможем оценить состояние Салиба в сборной Франции", – цитирует Артету football london.

Клубный сезон для Арсенала возобновится 26 декабря домашним матчем против Вест Хэма. "Канониры" пошли на паузу лидерами таблицы с 5 очками преимущества над Ман Сити.

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