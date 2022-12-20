Елітний клубний футбол повертається після ЧС-2022. Виділяємо найцікавіші матчі, на які варто звернути увагу до кінця року.

Манчестер Сіті – Ліверпуль

22 грудня, 22:00. 1/8 фіналу Кубка ліги. Телетрансляція на Setanta Sports Ukraine

Англія не хоче марнувати жодного дня. Вже сьогодні стартує 1/8 фіналу Кубка ліги, а в четвер буде топ-матч. Гвардіола проти Клоппа – сучасна класика, яка завжди гарантує якісний футбол. Манчестер Сіті 6 разів брав Кубок ліги за останні 10 років, але в попередній фінал виграв Ліверпуль – в затяжній серії пенальті на 22 удари перестріляв Челсі.

Евертон – Вулверхемптон

26 грудня, 17:00. 17 тур АПЛ. Телетрансляція на Setanta Sports Ukraine

АПЛ традиційно влаштовує свято футболу в Boxing Day. Віталій Миколенко зіграє проти Вулверхемптона в боротьбі за виживання. "Іриски" йдуть над зоною вильоту, а суперник – на дні турнірної таблиці. Шанс для українця реабілітуватися, адже на початку року Евертон програв Вулверхемптону, а єдиний гол "вулвз" забили після подачі Невеша з-під Миколенка.

ПСЖ – Страсбур

28 грудня, 22:00. 16 тур Ліги 1. Телетрансляція на MEGOGO

Мессі та Мбаппе знадобляться ПСЖ вже через 10 днів після фіналу ЧС-2022. Аргентинець навряд чи так швидко повернеться на поле, однак дуже цікаво, як його зустріне Париж. Ліонель зі своєю збірною позбавив Францію кубка світу. Було б незвично, якби трибуни Парк де Пренс здійняли гучні овації для Мессі на очах Мбаппе. Поведінка суперників по фіналу – головна інтрига.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

Барселона – Еспаньйол

31 грудня, 15:00. 15 тур Прімери. Телетрансляція на MEGOGO

Барселона перед чемпіонатом світу вийшла в лідери Прімери. На катарському Мундіалі Барса мала найбільше представництво (17 гравців), однак її футболісти здебільшого розчарували. Втім, для Хаві навіть плюс, що всі, крім французів, завчасно розпочали підготовку до відновлення сезону. У передноворічний день "кулес" зіграють каталонське дербі, а через тиждень – битва з Атлетіко.

Манчестер Сіті – Евертон

31 грудня, 17:00. 18 тур АПЛ. Телетрансляція на Setanta Sports Ukraine

Гарна вивіска – Миколенко може наблизити Зінченка до чемпіонства. Манчестер Сіті програє лідеру АПЛ вже 5 пунктів, а Арсенал нарешті серйозно сприймають претендентом на титул. Гвардіола не має права втрачати очки. Хоча для нього Евертон став дуже зручним суперником. "Іриски" востаннє зупиняли Сіті у 2017-му, а попередні 4 поєдинки завершилися з рахунком 11:0.

Брайтон – Арсенал

31 грудня, 19:30. 18 тур АПЛ. Телетрансляція на Setanta Sports Ukraine

Святкова гра з українським бекграундом – Зінченко проти Де Дзербі. Олександр пропустив кілька спарингів після пошкодження, однак має ще час для набору форми. Додаткова інтрига в тому, що на початку листопада Брайтон вибив Арсенал з Кубка ліги, оформивши камбек. Де Дзербі загалом після Шахтаря успішно стартував в Англії, невезіння зменшилося – з'явилися результати.