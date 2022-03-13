Уже на 18 секунде Гордон выиграл подбор и сбросил на Ришарлисона. Эффектной дальней попытке бразильца не хватило совсем чуть-чуть. Роскошный заброс через пол поля от Миколенко, который вышел в матче АПЛ со старта впервые за 2 месяца. Тот же Ришарлисон выбежал на свидание с голкипером, но проиграл дуэль Са. Это был первый точный удар, случившийся на 6-й минуте матча. Кореец Хванг разозлил фанатов Эвертона. Сначала нападающий 3 минуты пролежал на газоне, а затем решил таки вернуться в игру. Однако в итоге попросил замену, спустя несколько десятков секунд снова завалившись на газон.

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Другой фулбек "ирисок" Коулмэн вывел на этот раз Грея под углом лицом к лицу с Са. Жозе и здесь справился на отлично. Миколенко неудачно поставил спину Хименесу и упал. Мексиканец прорвался в свободную позицию, но не прошил Пикфорда с нескольких метров. Тот же Рауль безуспешно попытался ударом через себя забить после подачи Поденсе, когда прошла контратака в зоне Миколенко, находившегося в тот момент ближе к чужим воротам.

В компенсированное к первому тайму время Виталий уже классно отработал. Защитник сборной Украины не купился на несколько обманных финтов Поденсе и благодаря разумному выбору позиции отобрал мяч и заставил соперника фолить. Хонни таки обыграл экс-динамовца и почти продрался в штрафную, но Гордон подстраховал. В общем равный тайм, одинаковое количество ударов (по 4). Вулвз предсказуемо больше контролируют мяч (56%), у Эвертона несколько получше моменты (0,32:0,21 xG). Миколенко – с одним из самых лучших баллов от Sofascore (6,9).

На старте второй половины 22-летний украинец позволил Хонни легко себя пройти. Пришлось фолить. Опасный штрафной не привел к остроте. Другая атака с фланга на фланг, Миколенко не успевает накрыть подачу Невеша, которого выпустил на оперативное пространство Гордон. Коади расстрелял партнера по сборной Англии. Кенни выпустил Хименеса на очередном стандарте. Форвард "волков" откровенно простил. Эвертон начал просыпаться только ближе к 55 минуте. Два момента создал своими подачами Гордон. Сначала гости едва сами себе не забили, а потом Ришарлисон чудом не попал из вратарской.

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Деле Алли заменил на 59-й минуте Миколенко. Ситуация не улучшилась. Вулверхэмптон внешне еще легче начал проходить центр поля, не испытывая особых проблем на своей половине. В концовке дважды удалось довести снаряд до Ришарлисона. Бразилец упустил еще 2 фантастических момента. Кенни, ранее неоднократно подменявший Миколенко на чужой для него, получил вторую желтую на 78 минуте. Уотфорд, занимающий 18 место на вершине зоны вылета, в параллельном матче победил Саутгемптон на выезде, сравнявшись с Эвертоном по очкам.

Так что команда Лэмпарда еще на шаг приблизилась к понижению в классе. Если до перерыва более близкими к успеху были хозяева, то потом фаворит легко и солидно взял свое. "Волки" даже по ожидаемым голами вырвались вперед (0,56:0,7), на свой гол точно наиграв. Если в 1 тайме "ириски" были более точны (2:1) и выиграли всю борьбу (в частности, воздушную), то во второй 45-минутке все поменялось кардинально. По ударам 10:4, по попаданиям в створ 2:0. Закономерная победа команды Лаже, которая набрала 46 очков, обошла в таблице Тоттенхэм и сохраняет шансы на зону Лиги чемпионов.

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