Два найкращі бомбардири ЧС-2022, два форварди ПСЖ (у Мбаппе та Мессі було по 5 голів перед фіналом), і остання спроба Лео виграти хоч 1 Мундіаль. Матч, як і онлайн-трансляція Аргентина – Франція на "Футбол 24", стартував о 17:00. Блискучий пресинг на правому фланзі оборони команди Дешама. Альварес красиво відкидав назад. Мак Аллістер здалеку пробив у руки Льорісу. На тому ж краю Ді Марія, який вийшов у стартовому складі вперше за 4 матчі плей-офф, таки викрутив діагональну передачу в центр. Постріл Де Пауля заблокував Варан. Льорісу дісталося від свого ж Упамекано. Полежав, дав своїм партнерам перевести подих після вибухового старту Мессі й компанії.

Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Команда Скалоні домінує у володінні. Утім, не дуже схоже, що Франція особливо страждає. Адже як тільки європейці повертають собі контроль, йде агресивний відбір суперника. Де Пауль вичекав помилку Тео Ернандеса, пройшов правим краєм і віддав, Мессі ледь помітно продовжив, а Ді Марія запоров перший супермомент. Грізманн подав штрафний майже від лівої лицьової. Перший удар Франції аж на 20 хвилині – Жиру не дуже вдало замкнув подачу Антуана. Дембеле і по ходу турніру не дуже допомагав за своїм основним напрямком обов'язків, а тут на рівному місці для чогось зачепив ногу Ді Марії. Мессі відправив Льоріса в один кут, а сам пробив у протилежний.

ЧС-2022: Аргентина – Франція – відео голів і огляд фіналу

Уперше за всю історію чемпіонатів світу на користь однієї команди призначили аж 5 (П'ЯТЬ) пенальті. У Мессі найбільше 11-метрових на мундіалях в ігровий час (6). Домінування "альбіселестес" триває. Еміліано Мартінес прохолоджується у воротах, не лише Мессі знущально легко розбирається із суперниками між лініями. З Альваресом вкотре обігруються партнери. Мак Аллістер надто гарячково пробиває. Саме час згадати, що у 10 фіналах між збірними з Європи та Південної Америки 7 разів тріумфували останні. Ідеально розписана контра, яку починає божественним дотиком Мессі в центрі поля. Моліна уперед, Мак Аллістер ліворуч, Ді Марія забиває і починає плакати зі зворушення. Франція ще не пропускала двічі на катарському Мундіалі.

І поки на футбольному полі точаться запеклі баталії, в Україні триває своя, ще більш важлива та принципова боротьба. Адже всі ми захищаємо нашу землю від окупантів. Тож наближаємо перемогу разом із HLIBNY DAR в проєкті "За перемогу Задонать!": 10 гривень з продажу кожної пляшки бренду буде відраховуватись до фонду "Повернись живим". HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Анхель забив у переможному фіналі Копа Амеріка 2021, принісши Мессі перший трофеї з національною командою. Золотий знак? На 41 хвилині Жиру та Дембеле йдуть з поля. Форварди з Бундесліги Тюрам і Коло Муані виходять рятувати. Вражаюча статистика ударів (6:0, зокрема 3:0 у межах штрафного) та очікуваних голів (1,46:0). Спробу Жиру навіть не зарахували до протоколу. Польський суддя Марчіняк додав цілих 7 хвилин. Франція має дуже вбогий вигляд попереду, намагаючись хоч щось сконструювати. Навіть Мессі віддає все серце в єдиноборствах. Перша жовта на 45+8. Енцо Фернандес брутально зривав прохід правим флангом.

0 - France failed to attempt a shot or register a touch in the opposition box in the first half. Zéro. pic.twitter.com/jfyuvJOzxv — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022

Після перерви знову лише Аргентина атакує. Ді Марія продерся ліворуч і перевів на протилежний край – Де Пауль вдарив потужно, але прямо в руки Льорісу. Ді Марія двічі поспіль створює розкішні моменти нападникам своєї збірної. Спочатку Альварес не прошив Льоріса, потім Мессі завадила влучити виставлена нога Рабйо. Як же розривають французів у перехідних фазах. Чергова розписана, як на тренуваннях, комбінація завершилася сивломи прийомом проти Мак Аллістера. Другий пенальті Марчіняк за таке уже не призначить. Ді Марія, який заробив пенальті, забив і створий ще 3 гольові моменти, покидає поле на 64 хвилині. Вихід Акуньї, який мав зіграти в основі, але в останню мить поступився місцем Тальяфіко, означає перехід на схему з 5 захисниками.

Most goals scored in men's World Cup Finals:



◎ 3 - Geoff Hurst

◎ 3 - Vavá

◎ 3 - Pelé

◎ 3 - Zinedine Zidane

◉ 3 - Kylian Mbappé



A hat-trick will make history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rL6mMhfTrR — Squawka (@Squawka) December 18, 2022

Оце так прем'єра! Дебютний удар Франції, яка за перший тайм жодного разу не торкалася м'яча у штрафному Мартінеса, стався на 68 хвилині. Грізманн подав стандарт на Муані, який у боротьбі пробив повз. І тут же Мбаппе, проскочивши Мессі у карній зоні пробив над воротами. Лео красиво розігнав наступ у фінальній третині, Енцо допоміг Льорісу виконати 4 сейв. Цей пас Варана – символ французького фіналу. Взяв і без будь-якого натяку на тиск віддав в аут. Дешам шокований. Коман і Камавінга замінили Грізманна та Ернандеса. Хавбек Реала, який у збірній вимушено грає на лівому фланзі захисту, дуже грубо вдарив по нозі аргентинського хавбека.

Отаменді повертає Францію у гру. Навіщось збив центрбек Бенфіки Муані, програвши швидкісну дуель. Мартінес був близький до сейву, але Мбаппе пробив надто прицільно. Коман скидає Мессі з трону, відбираючи м'яч у центрі поля. Мбаппе обігрався з Тюрамом і елегантно пробив у правий кутик. 95 секунд жаху для Аргентини. Мбаппе ще й ледь асист не віддав, накинувши на Муані. Маркус Тюрам ледь не заробив пенальті. Марчіняк розцінив, що це симуляція. Дуже близько до катастрофи. Ніби й додаткова людина в обороні Аргентини, але Мбаппе самотужки розриває. Четвертий поспіль удар Кіліана – снаряд з рикошетом від захисника полетів на кутовий. Французи розіграли, і Рабйо дивом не забив метрів з 10. Останній удар в основний час на 90+7. Льоріс ефектно перевів над поперечиною.

Після дублю Мбаппе (ніхто не забивав більше за нього за всю історію фіналів чемпіонатів світу – 3) на полі вже домінує одна Франція. І все ж Мессі створює супершанс, але Лаутаро Мартінес провалює цей Мундіаль повністю і дозволяє Упамекано себе заблокувати. Ще одна спроба – вже Варан головою витягує ледь не з девятки, хоча туди ж летів і Льоріс. Ще одне закидання з глибини. Лаутаро пробиває повз голкіпера, але не влучає. Без коментарів. Форвард Інтера змарнував і третій супершанс, але Мессі добив – захисник не встиг вибити з лінії, а VAR підтвердив, що в Лаутаро офсайду не було, а було ж настільки на тонесенького... Ну, хоч так не напартачив!

Заміни Скалоні сьогодні на межі трагедії. Монтієль виставляє лікоть після удару Мбаппе, і Марчіняк без тіні сумніву призначає пенальті. Кіліан легко переграє Мартінеса й оформлює хет-трик. Це 3:3 на 118 хвилині. Мессі тягне сам, ідучи на 4-5 захисників. Подає Лео кутовий, хаос у воротарському, вибили. Безліч розривів на обох половинках. Мбаппе навішує, Муані зовсім трохи не вистачає, аби забити четвертий. Мессі кидає на хід Лаутаро, який марнує черговий момент, хоча там ще й в офсайд заліз... Ігуаїн, перепрошую Мартінес. Муані вивалюється на іншого Мартінеса – Дібу тягне ногами! Тут уже Мессі розганяє ще одну контру, а Лаутаро головою чи плечем пробиває кудись вбік.

Argentina since @EmiMartinezz1 made his international debut on June 3, 2021:



2021 Copa América winners

2022 Finalissima winners

2022 World Cup winners



We are so proud of you, Emi. pic.twitter.com/AUDmLBTSd8 — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2022

Мбаппе забиває третій поспіль пенальті! Мартінес черкнув рукавичкою, але цього замало. Мессі легесенько починає аргентинську половину післяматчевої серії – 1:1. Коман програє дуель Мартінесу, перший сейв!!! Дибала по центру, Льоріс зарано кинувся в кутик. Чуамені пробиває повз ворота. Паредес упевнено робить рахунок 3:1. Муані реалізував свій 11-метровий, але Монтієль встановив остаточний рахунок серії пенальті 4:2.