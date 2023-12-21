"Миколенко вернулся в список игроков, которые могут сыграть в следующем матче. Что касается остальных трех, то Коулмен находится на грани – ему нужно еще несколько дней тренировок.

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Янг уже чувствует себя лучше, но вряд ли он будет готов к игре с Тоттенхэмом. Что касается Дукуре, то он точно не успеет восстановиться", – приводит слова Дайча официальный сайт Эвертона.

К слову, поединок Тоттенхэм – Эвертон состоится уже 23 декабря, начало в 17:00. Миколенко из-за повреждения пропустил матчи против Бернли и Фулхэма. Украинец в текущем сезоне сыграл в 15 играх за "ирисок", отметившись 2 голами.

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