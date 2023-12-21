"Миколенко повернувся до списку гравців, які можуть зіграти в наступному матчі. Щодо інших трьох, то Коулмен перебуває на межі – йому потрібно ще кілька днів тренувань.

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Янг вже почувається краще, але навряд він буде готовий до гри з Тоттенхемом. Щодо Дукуре, то він точно не встигне відновитись", – наводить слова Дайча офіційний сайт Евертона.

До слова, поєдинок Тоттенхем – Евертон відбудеться вже 23 грудня, початок о 17:00. Миколенко через пошкодження пропустив матчі проти Бернлі та Фулхема. Українець у поточному сезоні зіграв у 15 іграх за "ірисок", відзначившись 2 голами.

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