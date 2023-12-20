Во вторник, 19 декабря, стартовала стадия 1/4 финала Кубка английской Лиги 2023/24. Счет и обзор матчей Эвертон – Фулхэм и Челси – Ньюкасл с голом Михайила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2023/24. Четвертьфинал

Эвертон – Фулхэм – 1:1 (пен. 6:7)

Голы: Бету, 82 – Кин, 41 (авт)

Челси – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3

Голы: Хаусон, 12, Роджерс, 23, Крукс, 53

Челси пытался взять реванш у Ньюкасла за недавний разгром в АПЛ (4:1 на Сент Джеймс Парк). Михаил Мудрик остался в запасе, но и без него начало игры получилось очень насыщенным.

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Уже на второй минуте Кайседо получил желтую, после чего чуть не забил Гордон – Дисаси вовремя заблокировал. Челси ответил ударом Галлахера в перекладину с линии штрафной. Сантиметры отделили капитана "синих" от шедевра. Ньюкасл открыл счет на 16-й минуте. Уилсон подхватил мяч на своей половине, смело пошел на трех соперников, проскочил провалившегося Бадиашиля и пробил мимо Петровича. Да и Кайседо с Силвой сыграли ничем не лучше 0:1!

Стерлинг мог восстановить равновесие, но не попал в дальний нижний угол. Следующая попытка Рахима была куда лучше – его мощный удар из пределов штрафной принял на себя Бруно Гимараес. Почеттино был настолько недоволен, что на 32-й минуте провел замену. Вместо Энцо Фернандеса вышел Броя. Не было заметно, чтобы аргентинец получил повреждение – покидал он поле, не скрывая недовольства. Вышедший на замену Броя вскоре забил, но из офсайда. Гол отменили. Наконец, на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу "сорок".

На старте второй половины Ньюкасл потерял Энтони Гордона, присоединившегося к и так переполненному лазарету "сорок". А на 69-й произошло знаковое событие – 60-миллионный Кристофер Нкунку наконец-то дебютировал за Челси в официальном матче. Здесь же Стерлинг принялся делать то, что умеет лучше всего – рисовать пенальти. Желтая за симуляцию.

На 78-й минуте появился и заменивший Стерлинга Михаил Мудрик. Все шло к победе Ньюкасла, но уже в добавленное время свое слово сказал именно Мудрик. Украинец воспользовался провалом Триппьера и сравнял счет, точно пробив в дальний угол. Третий гол Михаила за Челси в сезоне 2023/24.

Как следствие, игра перешла в серию пенальти (экстра-таймов регламент не предусматривает). Триппьер и здесь стал антигероем, пробив мимо ворот, которые защищал резервный кипер Джордже Петрович. Мудрик свой удар реализовал. Как оказалось, этот удар украинца стал победным – следующую попытку Ньюкасл не использовал и вылетел.

Виталий Миколенко, пропустивший последний матч АПЛ против Бернли из-за травмы, не попал в заявку и на кубковый поединок. Без защитника сборной Украины Эвертон принимал Фулхэм и пропустил незадолго до перерыва. После прострела с левого фланга Майкл Кин срезал мяч в свои ворота. "Ириски" отыгрались только на 82-й минуте – Бету из пределов вратарского головой направил мяч в сетку. Судьбу путевки в полуфинал решила серия пенальти.

Дуэль Джордана Пикфорда и Бернда Лено завершилась в пользу последнего. Правда, основной серии для этого не хватило. Обе команды не забили пятые удары – на сейв Пикфорда своим спасением ответил и кипер Фулхэма. В конце концов, роковой промах допустил Гуйе. Фулхэм вышел в полуфинал. Виталий Миколенко потерял шанс выиграть первый трофей с Эвертоном.

В еще одном матче встретились представители низших дивизионов Англии. Порт Уэйл (середняк Лиги 1) принимал Мидлсбро (13 команда Чемпионшипа). Здесь борьбы не получилось – еще в первом тайме гости оформили комфортное преимущество в два гола, а после перерыва забили еще раз. 0:3 – Мидлсбро идет дальше.

Последний полуфиналист Кубка английской лиги 2023/24 определится в среду, 20 декабря. Путевку разыграют Ливерпуль и Вест Хэм. Сразу после этой игры состоится жеребьевка полуфиналов.