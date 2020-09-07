51-летний алленаторе "красно-синих" дважды подряд сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

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Михайлович заболел две недели назад и находился в зоне повышенного риска из-за лейкемии – курс химиотерапии от рака он завершил весной. К счастью, COVID-19 у сербского тренера не имел серьезных симптомов и он отделался 2-недельной самоизоляцией. Во вторник Михайлович вернется на тренировочную базу Болоньи, но пока командные занятия будет проводить его ассистент Никколо Галли.

К слову, новый сезон в итальянской Серии А стартует уже 19 сентября. В стартовом туре Болонья сыграет на выезде против Милана.

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