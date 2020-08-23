Тест 51-летнего серба на COVID-19 оказался положительным, информирует официальный сайт итальянского клуба.

Экс-президент украинского клуба умер от коронавируса

К счастью, никаких серьезных симптомов у Михайловича нет, и ближайшие две недели он проведет в изоляции. Наставник Болоньи находится в группе риска, поскольку только недавно завершил курс химиотерапии от лейкоза. Тяжелая болезнь крови вместе с коронавирусом могут привести к крайне неприятным последствиям и даже смерти.

Болонья проведет дополнительные тестирования всех игроков и персонала клуба. Сейчас команда готовится к новому сезону Серии А, который начнется 19 августа.

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