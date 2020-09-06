Болонья все еще надеется переманить 20-летнего форварда. Представители итальянского клуба контактировали с Супрягой, который дал предварительное согласие на переход. А вот до договоренности с Динамо, как и раньше, очень далеко, информирует Corriere dello Sport.

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Ранее сообщалось, что Болонья готова выложить за форварда не более 10 млн евро, тогда как киевский клуб хочет больше. Именно это является главной преградой трансферу, ведь Мирча Луческу не против отпустить Супрягу, убеждают итальянские СМИ. Впрочем, "россоблу" планируют продолжить переговоры с руководством Динамо.

Напомним, в сезоне 2019/20 Супряга выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов. В текущей кампании в активе форварда 1 гол за Динамо.

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