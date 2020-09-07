Міхайловіч здолав коронавірус – серб був у зоні підвищеного ризику
Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч незабаром зможе повернутися до роботи зі своїми підопічними. Відомий фахівець вилікувався від сумнозвісного COVID-19.
51-річний алленаторе "червоно-синіх" двічі поспіль здав негативний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Міхайловіч захворів два тижні тому та перебував у зоні підвищеного ризику через лейкемію – курс хіміотерапії від раку він завершив навесні. На щастя, COVID-19 у сербського тренера не мав серйозних симптомів і він відбувся 2-тижневою самоізоляцією. У вівторок Міхайловіч повернеться на тренувальну базу Болоньї, але наразі командні заняття проводитиме його асистент Нікколо Галлі.
До слова, новий сезон в італійській Серії А стартує вже 19 вересня. У стартовому турі Болонья зіграє на виїзді проти Мілана.
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