Михайличенко прокомментировал упущенную победу над БАТЭ

Главный тренер киевского Динамо поделился впечатлениями после товарищеского матча против белорусского БАТЭ (1:1).

"Это был хороший спарринг, хорошая игра. Было много движения, борьбы. Мы уже готовимся к тому, чтобы давать игрокам проводить весь матч, поэтому было видно, что к концу игры кое-кто устал – принимали не те решения, было много необоснованных потерь мяча. Но все идет по плану, матч с БАТЭ был хорошим спаррингом, который поможет нам подготовиться к сезону. Получается так, что именно на этом поле мы не можем выиграть: сыграли с Легией 1:1 и сейчас – с БАТЭ. Однако еще раз повторюсь, что уровнем спарринга мы абсолютно довольны.

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О работе судейской бригады... У нас все будет совсем по-другому, на каждом матче будет работать VAR. Поэтому, наверное, бояться судейских ошибок нам не стоит. Любой фол может рассматриваться как нарушение, как пенальти. Поэтому нужно внимательно и аккуратно действовать во время стандартных положений, играть до конца, не останавливаться. В этом нет ничего необычного, просто надо чувствовать, что любая твоя ошибка может быть замеченной", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в очередном спарринге на турецких сборах Динамо расписало ничью с белорусским БАТЭ – на гол Беньямина Вербича в первом тайме точным выстрелом с пенальти ответил Станислав Драгун.

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