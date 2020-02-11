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Карпаты в матче-триллере выстояли против датского Кеге – Каниболоцкий парировал пенальти

20:10 181 Читати українською
Карпаты в матче-триллере выстояли против датского Кеге – Каниболоцкий парировал пенальти
Карпаты / ФК Карпаты

Львовские Карпаты вырвали ничью в спарринге против Кеге. Счет, отчет о матче и видео голов смотрите на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Карпаты – Кеге – 3:3

Голы: Лях, 30, Танчик, 52, Тлумак, 83 – Хельстед, 9, Элвиус, 46, Йохансон, 67 (пен.).

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Львовские Карпаты сегодня, 11 февраля, провели свой предпоследний спарринг на сборах в Турции. Соперником "зелено-белых" стал датский Кеге. Уже в начале матча львовянам пришлось вытаскивать мяч из сетки – ударом головой в угол ворот отметился лучший бомбардир датской команды Мартин Кох Хельстед. Карпаты придя в себя, завладели игровым преимуществом и в середине тайма счет сравняли – Ростислав Лях мастерски замкнул прострел Марвина Мартинса.

После перерыва "львы" сразу же пропустили – Мариус Элвиус воспользовался прострелом в штрафную и, оказавшись перед голокипером, со второй попытки расстрелял ворота Каниболоцкого. Но уже через шесть минут свой выход один на один реализовал Владимир Танчик.

Датчане не успокаивались и впоследствии в третий раз повели в счете – направление удара с пенальти голкипер Карпат угадал, однако не смог спасти свои ворота. Незадолого до окончания матча 17-летний Юрий Тлумак восстановил статус-кво красивым ударом – мяч после удара в касание от штанги влетел в сетку.

Интересно, что перед финальным свистком украинский арбитр Константин Труханов, который обслуживал второй тайм, назначил еще один пенальти в ворота Карпат. На этот раз Каниболоцкий продемонстрировал болельщикам "зелено-белых" свой талант – он не только угадал направление полета мяча, но и парировал удар, сохранив для своей команды ничейный результат.

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