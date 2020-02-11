Михайличенко прокоментував втрачену перемогу над БАТЕ

Головний тренер київського Динамо поділився враженнями після товариського матчу проти білоруського БАТЕ (1:1).

"Це був хороший спаринг, хороша гра. Було багато руху, боротьби. Ми вже готуємося до того, аби давати гравцям проводити весь матч, тому було видно, що під кінець гри дехто втомився – приймали не ті рішення, було багато необгрунтованих втрат м’яча. Але все йде за планом, матч із БАТЕ був хорошим спарингом, який допоможе нам підготуватися до сезону. Виходить так, що саме на цьому полі ми не можемо виграти: зіграли з Легією 1:1 і зараз – із БАТЕ. Однак ще раз повторюся, що рівнем спарингу ми абсолютно задоволені.

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Щодо роботи суддівської бригади... У нас усе буде зовсім по-іншому, на кожному матчі працюватиме VAR. Тому, напевно, боятися суддівських помилок нам не варто. Будь-який фол може розглядатися як порушення, як пенальті. Тому потрібно уважніше й акуратніше діяти під час стандартних положень, грати до кінця, не зупинятися. У цьому немає нічого незвичайного, просто треба відчувати, що будь-яка твоя помилка може бути поміченою", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у черговому спарингу на турецьких зборах Динамо розписало нічию з білоруським БАТЕ – на гол Беньяміна Вербіча у першому таймі влучним пострілом з пенальті відповів Станіслав Драгун.

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