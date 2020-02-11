Динамо – БАТЭ: Вербич выходит из тени, а Бущан делает весомую заявку на основу весной

Киевское Динамо побеждает борисовский БАТЭ после первого тайма контрольного матча. Промежуточный отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Контрольный поединок

Динамо – БАТЭ – 1:0

Гол: Вербич, 34

Динамо – БАТЭ: онлайн-трансляция матча

Активнее матч начал вице-чемпион Украины. Уже на 2-й минуте Караваев, вышедший на правом фланге полузащиты, выскочил из глубины на свидание с голкипером, но лайнсмен поднял флажок – офсайд. БАТЭ мгновенно ответил ударом Виллюмсона с линии штрафной, который эффектно парировал Бущан.

В стартовые минуты "бело-синие" активно использовали высокий прессинг. В частности, Караваев и Русин постоянно давили на оборону и голкипера БАТЭ, заставляя белорусов ошибаться. Эта же связка "динамовцев" могла организовать быстрый гол, но Чичкан перехватил прострел универсала киевлян на молодого форварда.

Постепенно "желто-синие" перехватили инициативу, но в основном держали мяч в центре поля. Это заставило Динамо овладеть игрой на контратаках, что несколько раз могло дать результат. Однако, одну из таких атак "запорол" Шапаренко, отпасовал на соперника, а в другой перспективный навес Миколенко не нашел адресата. В середине тайма киевляне вернули ситуацию под свой контроль, но даже со стандартов не могли создать реальные возможности забить.

Тогда же команды обменялись полумоментами. Сначала Бущан ногой парировал удар Нехайчика после выхода один на один, а его визави Чичкан отразил выстрел Вербича по диагонали. А на 34-й минуте "динамовцы" открыли счет. Шапаренко в несвойственной ему манере жестко поборолся и отобрал мяч, дальше отбросил направо Кендзёре, а поляк прострелил вдоль ворот на Вербича – словенец в падении эффектно замкнул передачу защитника.

Удвоить преимущество Динамо перед перерывом мог Русин. Назарий получил мяч на подступах к штрафной и пробил с линии – снова сэйв Чичкана. Второй тайм покажет, надолго ли вратарь БАТЭ уберег команду из Борисова от большего количества пропущенных мячей.