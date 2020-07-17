Михайличенко и Цыганков стали лучшими в 31 туре УПЛ после важной победы Динамо над Зарей

Наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко признан лучшим тренером по итогам 31-го тура украинской Премьер-лиги. Его подопечный Виктор Цыганков стал лучшим игроком тура.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало 31-й тур УПЛ. По его итогам лучшим среди 10 наставников (поскольку СК Днепр-1 свою игру пропускал из-за исключения Карпат из Премьер-лиги) стал тренер Динамо Алексей Михайличенко, который получил средний балл 4,8. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Что касается лучшего игрока тура, то им стал Виктор Цыганков, который оформил дубль в матче Динамо – Заря. Он опередил Сергея Сидорчука и форварда Олимпика Шахаба. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Напомним, "бело-синие" в ключевом матче сезона уверенно обыграли Зарю со счетом 3:1 и вплотную приблизились к серебру чемпионата Украины – команда Виктора Скрипника уже на два очка отстает от Динамо. В свою очередь, Десна после поражения от Александрии окончательно выбыла из борьбы за место в квалификации Лиги чемпионов.

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