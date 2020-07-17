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Михайличенко и Цыганков стали лучшими в 31 туре УПЛ после важной победы Динамо над Зарей

11:19 - Читати українською
Михайличенко и Цыганков стали лучшими в 31 туре УПЛ после важной победы Динамо над Зарей
Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

Наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко признан лучшим тренером по итогам 31-го тура украинской Премьер-лиги. Его подопечный Виктор Цыганков стал лучшим игроком тура.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало 31-й тур УПЛ. По его итогам лучшим среди 10 наставников (поскольку СК Днепр-1 свою игру пропускал из-за исключения Карпат из Премьер-лиги) стал тренер Динамо Алексей Михайличенко, который получил средний балл 4,8. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Что касается лучшего игрока тура, то им стал Виктор Цыганков, который оформил дубль в матче Динамо – Заря. Он опередил Сергея Сидорчука и форварда Олимпика Шахаба. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Напомним, "бело-синие" в ключевом матче сезона уверенно обыграли Зарю со счетом 3:1 и вплотную приблизились к серебру чемпионата Украины – команда Виктора Скрипника уже на два очка отстает от Динамо. В свою очередь, Десна после поражения от Александрии окончательно выбыла из борьбы за место в квалификации Лиги чемпионов.

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Виктор Виктор Цыганков Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Алексей Алексей Михайличенко Всеукраинское объединение тренеров по футболу
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