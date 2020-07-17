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Михайличенко та Циганков стали найкращими в 31 турі УПЛ після важливої перемоги Динамо над Зорею

11:19 - Читать на русском
Михайличенко та Циганков стали найкращими в 31 турі УПЛ після важливої перемоги Динамо над Зорею
Олексій Михайличенко / ФК Динамо Київ

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко визнаний найкращим тренером за підсумками 31-го туру української Прем'єр-ліги. Його підопічний Віктор Циганков став найкращим гравцем туру.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало 31-й тур УПЛ. За його підсумками найкращим серед 10-ти наставників (оскільки СК Дніпро-1 свою гру пропускав через виключення Карпат з Прем'єр-ліги) став керманич Динамо Олексій Михайличенко, який отримав середній бал 4,8. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Що стосується найкращого гравця туру, то ним став Віктор Циганков, який оформив дубль у матчі Динамо – Зоря. ВІн випередив Сергія Сидорчука та форварда Олімпіка Шахаба. Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, "біло-сині" у ключовому матчі сезону впевнено обіграли Зорю з рахунком 3:1 і впритул наблизились до срібла чемпіонату України – команда Віктора Скрипника вже на два очки відстає від Динамо. В свою чергу, Десна після поразки від Олександрії остаточно вибула з боротьби за місце у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Динамо УПЛ Динамо - Зоря Віктор Віктор Циганков Олексій Олексій Михайличенко Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
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