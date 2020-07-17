Михайличенко та Циганков стали найкращими в 31 турі УПЛ після важливої перемоги Динамо над Зорею

Наставник київського Динамо Олексій Михайличенко визнаний найкращим тренером за підсумками 31-го туру української Прем'єр-ліги. Його підопічний Віктор Циганков став найкращим гравцем туру.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало 31-й тур УПЛ. За його підсумками найкращим серед 10-ти наставників (оскільки СК Дніпро-1 свою гру пропускав через виключення Карпат з Прем'єр-ліги) став керманич Динамо Олексій Михайличенко, який отримав середній бал 4,8. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Що стосується найкращого гравця туру, то ним став Віктор Циганков, який оформив дубль у матчі Динамо – Зоря. ВІн випередив Сергія Сидорчука та форварда Олімпіка Шахаба. Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, "біло-сині" у ключовому матчі сезону впевнено обіграли Зорю з рахунком 3:1 і впритул наблизились до срібла чемпіонату України – команда Віктора Скрипника вже на два очки відстає від Динамо. В свою чергу, Десна після поразки від Олександрії остаточно вибула з боротьби за місце у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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