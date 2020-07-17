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УАФ объявила судейские назначения на матчи финального тура чемпионата Украины

10:51 - Читати українською
УАФ объявила судейские назначения на матчи финального тура чемпионата Украины
Заря – Десна / ФК Заря

Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 32-го тура Премьер-лиги.

Все матчи последнего 32-го тура чемпионата Украины пройдут в один день, а центральным противостоянием станет встреча между Зарей и Десной. Главным арбитром поединка будет Виталий Романов из Днепра, информирует официальный сайт УАФ.

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Колос – Динамо – Максим Козыряцкий;

Александрия – Шахтер – Дмитрий Бондаренко;

Заря – Десна – Виталий Романов (VAR – Евгений Арановский)

Львов – Мариуполь – Александр Дердо;

СК Днепр-1 – Ворскла – Алексей Деревинский.

Заметим, что Олимпик получит техническую победу над Карпатами, ведь решением КДК УАФ "львы" были исключены из Премьер-лиги за две подряд неявки без уважительных причин.

К слову, за тур до финиша Динамо опережает Зарю на два очка, а Александрия, Колос, СК Днепр-1 и Мариуполь завоевали право принять участие в матчах за путевку в еврокубки.

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