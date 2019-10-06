Михайличенко отказался комментировать действия арбитра в матче с Колосом

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко решил не уделять слишком много внимания работе рефери на матче 10 тура УПЛ против Колоса.

"Впечатления от игры хорошие. Было два разных тайма. В первом была равная борьба, несмотря на то, что мы владели территориальным преимуществом. Голевых моментов было немного. После перерыва хотели изменить скорость игры. Нам это удалось несмотря на удаление. Мы играли на победу. После красной карточки Колоса у нас появилось пространство, и мы превосходили соперника в скорости. Смогли достичь положительного результата.

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Два равноценных голкипера? Даже до травмы Бойко мы проводили ротацию состава, потому что нам нужно даже не два, а больше равных вратарей. Это касается всей команды. Необходима обойма равноценных футболистов основного состава. Не 11, а 18-20. Пытаемся это сделать.

А для чего мне комментировать действия арбитра? Мы играли на победу, создавали моменты. Как они были реализованы – это другой вопрос. Был пенальти или нет, мне разбирать нечего.

Когда выходят команды, полны сил, то получается противостояние. Есть желание навязать сопернику свою игру. Первые таймы всегда получаются боевыми. Во втором тайме мы прибавили в скорости, и многие вещи встали на свои места.

Когда Попов получит шанс в первой команде? После того, как Денис восстановился, он провел всего лишь полторы игры за дубль. Поэтому говорить о его стопроцентном восстановлении еще рано. Но Попов выглядит довольно неплохо. Мы следили за ним. После травмы Бурды мы перестраховались и пригласили Попова. Это потенциально игрок основного состава. Когда он будет полностью готов, увидим его в основе", – приводит слова Михайличенко с послематчевой пресс-конференции Динамомания.

Напомним, главный арбитр встречи Андрей Коваленко сначала удалил хавбека киевлян Владимира Шепелева, а уже через пять минут уравнял составы, показав красную карточку защитнику Колоса Максиму Максименко. Также Динамо пробивало три пенальти в матче против новичка УПЛ.

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