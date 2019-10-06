Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ

Динамо разбило Колос (4:0) в 10-м туре чемпионата Украины 2019/20. Счет и отчет матча УПЛ, который состоялся в Киеве на стадионе Оболонь-Арена, читайте на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Динамо на "Футбол 24", стартовала в 17:00. Киевляне выиграли 3 подряд матча УПЛ, но и команда из Коваливки набрала за этот период 7 очков и закрепилась в еврокубковой группе топ-6. В то же время подопечные Михайличенко прервали свою 4-матчевую победную серию, потеряв очки в ЛЕ. Несколько месяцев назад команды сыграли товарищеский матч, и Колос сенсационно победил на стадионе Динамо 3:1. Киевляне после швейцарской неудачи не имели права на новую неудачу.

Колос – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Футболисты Динамо вышли на поле Оболонь Арены в футболках в поддержку Никиты Бурды, получившего серьезную травму и теперь ожидающего долгого восстановления. Де Пена разогнал перспективную атаку уже на 30-й секунде. Впрочем, Беседин решил отбросить назад, а Гармаш неудачно пробил издали после этого. Сидорчук ошибся в центре поля, слишком долго искав лучший вариант продолжения наступления. Ильин заработал первый угловой в матче на 3-й минуте. Сам же игрок Колоса и пробил на подборе – также очень высоко. Удачный прессинг заставил соперника отдать на Цыганкова. Острый пас в штрафную на Беседина, которого заблокировали. Еще один пас Виктора вразрез, но на этот раз Гармашу поставили блок.

Цыганков, через которого в основном велась вся атакующая игра, решился на фирменный удар после смещения в центр. Что-то не так с прицелом команд в первые минут 15. Очень активен вице-капитан Динамо. Цыганков обходил на дриблинге двух оппонентов, однако ему не дали ворваться в штрафную ценой фола. Миколенко просто подарил мяч в своей штрафной. Хорошо, что был острый угол, и не вышел ни пас, ни удар соперника. Шепелев на 25-й нанес первый прицельный удар – вратарь без проблем взял. Отмечаем, что Караваев в касание отдал после прохода Де Пены, и сразу же возник момент.

Фран Соль на трибунах, а неделю назад вышел в старте. Среди зрителей и экс-президент ФФУ Коньков в компании легендарного динамовца Бессонова. Кадар и Шабанов подчищают регулярные потери игроков средней линии Динамо. Надежные сегодня центрбеки не позволили разгуляться Колосу в 3-4 острых контрвыпадах. Беседина во вратарской успел накрыть Волынец – кипер просто не дал пространства для удара. Классный навес Цыганкова со штрафного замыкал на 44-й Сидорчук – страж ворот Колоса блестяще парировал, а Де Пена не сумел добить метров с 15.

На старте второго тайма удар Цыганкова самоотверженно заблокировал игрок Колоса, а затем Шепелев отпустил от себя снаряд и на грани фола сыграл в мяч и ногу соперника. Это вторая желтая и как следствие – удаление динамовца. А вот и настоящий судейский скандал. Де Пена пробивал в пустые ворота, Максименко заблокировал. Судье показалось, что рукой, но повторы показали попадание круглого... в лицо игрока Колоса. Пенальти уверенно реализовал Цыганков, тогда как арбитр еще и красную карточку показал защитнику хозяев! Лучи и Бойко тестируют VAR на трибунах и даже, похоже, что-то шепчут в микрофон арбитру, но в ответ никаких действий. Просто цирк.

Беседин получил идеальный разрезной пас от Цыганкова, но ударил не только мимо голкипера, но и не попал в ворота. Виктор пробивал в дальний - Волынец уверенно потянул. Вербич попал в руку соперника, но тот успел прижать конечность к телу. А на 66-й Беседин использовал гениальный пас Кадара со своей половины. Артему нужно было только продавить оппонента и прошить вратаря, а это уже его хлеб! Блестящий удар Волкова в ближний угол (первая точная попытка Колоса аж на 70-й), но Бущан, в отличие от Панькива с матча Александрия – Гент, проявил великолепную реакцию. Еще один роскошный пас Цыганкова под удар. Метров с 33, со штрафного, Виктор нашел голову Шабанова – минимальный промах.

Цыганков разорвал оборону хозяев и заставил сфолить на себе. Однако Волынец потянул удар Виктора с 11-метровой отметки. Как же не попал Гармаш в практически пустые ворота на добивании, осталось мистической загадкой. Чуть не докрутил игрок Колоса ударом с границы штрафной. В ответ Гармаш по-хорошему разозлился. Накрутил Денис нескольких защитников и дальним ударом заставил Волынца улететь в красивом прыжке. Цыганков эффектно приложился издали – снова сантиметры отделили от третьего в матче взятия ворот.

Цыганков прошел на скорости в центр и вновь нашел Беседина в штрафной. Артем не имел права упустить еще и этот конфетный пас. Цитаишвили дебютировал в сезоне УПЛ, аж на 83-й минуте заменив безудержного Цыганкова. Гио почти мгновенно после выхода прошел по центру, не нашел никакого сопротивления, но попал в штангу. Парамонов грубо сзади сыграл против Беседина, мучается автор дубля на газоне. Оба получают по желтой, хотя можно было и изымать - защитника за грубый подкат, форварда за неспортивное поведение (толкал оппонента руками) после этого. На 90+4 Беседин включил режим Роналду, на скорости пройдя нескольких соперников. Пришлось косить Артема. Вербич без проблем реализовал чистый пенальти.

Динамо сравнялось с Десной (у обеих команд по 20 баллов), но продолжает отставать на 10 очков от Шахтера после воскресной феерии Цыганкова, Беседина и компании. Колос остался на 6-м месте, набрав 14 пунктов.