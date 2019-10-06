Михайличенко відмовився коментувати дії арбітра у матчі з Колосом

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко вирішив не приділяти занадто багато уваги роботі рефері на матчі 10 туру УПЛ проти Колоса.

"Враження від гри хороше. Було два різні тайми. У першому була рівна боротьба попри те, що ми володіли територіальною перевагою. Гольових моментів було небагато. Після перерви хотіли змінити швидкість гри. Нам це вдалося попри вилучення. Ми грали на перемогу. Після червоної картки Колоса у нас з'явився простір, і ми перевершували суперника в швидкості. Змогли досягнути позитивний результат.

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Два рівноцінні голкіпери? Навіть до травми Бойко ми проводили ротацію складу, тому що нам потрібно навіть не два, а більше рівних воротарів. Це стосується всієї команди. Необхідна обойма рівноцінних футболістів основного складу. Не 11, а 18-20. Намагаємося це зробити.

А для чого мені коментувати дії арбітра? Ми грали на перемогу, створювали моменти. Як вони були реалізовані – це інше питання. Був пенальті чи ні, мені розбирати нема чого.

Коли виходять команди, сповнені сил, то виходить протистояння. Є бажання нав'язати супернику свою гру. Перші тайми завжди виходять бойовими. У другому таймі ми додали в швидкості, і багато речей стали на свої місця.

Коли Попов отримає шанс у першій команді? Після того, як Денис відновився, він провів всього лише півтори гри за дубль. Тому говорити про його стовідсоткове відновлення ще рано. Але Попов виглядає досить непогано. Ми стежили за ним. Після травми Бурди ми перестрахувалися і запросили Попова. Це потенційно гравець основного складу. Коли він буде повністю готовий, побачимо його в основі", – наводить слова Михайличенка з післяматчевої прес-конференції Динамомания.

Нагадаємо, головний арбітр зустрічі Андрій Коваленко спочатку вилучив хавбека киян Володимира Шепелєва, а вже через п'ять хвилин зрівняв склади, показавши червону картку захиснику Колоса Максимові Максименкові. Також Динамо пробивало три пенальті у матчі проти новачка УПЛ.

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