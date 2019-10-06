Колос – Динамо: 3 голи, 2 вилучення, суддівський скандал та шокуючий промах у матчі УПЛ

Колос приймає Динамо у 10-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу УПЛ, який відбувається в Києві на стадіоні Оболонь-Арена, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни виграли 3 поспіль матчі УПЛ, але й команда з Ковалівки набрала за цей період 7 очок та закріпилася в єврокубковій групі топ-6. Водночас підопічні Михайличенка перервали свою 4-матчеву переможну серію, втративши очки в ЛЄ. Кілька місяців тому команди зіграли товариський матч, і Колос сенсаційно переміг на стадіоні Динамо 3:1. Кияни після швейцарської невдачі не мали права на нову невдачу.

Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Футболісти Динамо вийшли на поле Оболонь-Арени у футболках на підтримку Микити Бурди, який отримав серйозну травму і тепер довго відновлюватиметься. Де Пена розігнав перспективну атаку вже на 30-й секунді. Утім, Бєсєдін вирішив відкидати назад, а Гармаш невдало пробив здалеку після цього. Сидорчук помилився в центрі поля, надто довго шукаючи найкращий варіант продовження наступу. Ільїн заробив перший кутовий у матчі на 3-й хвилині. Сам же гравець Колоса і пробив на підбиранні – також дуже високо. Вдалий пресинг змусив суперника віддати на Циганкова. Пас у штрафний на Бєсєдіна, якого заблокували. Ще один пас Віктора у розріз, але цього разу Гармашу поставили блок.

Циганков, через якого здебільшого ведеться вся атакувальна гра, наважився на фірмовий удар після зміщення в центр. Щось не так з прицілом команд у перші хвилин 15. Дуже активний віце-капітан Динамо. Циганков обходив на дриблінгу двох опонентів, однак йому не дали увірватися у штрафний ціною фолу. Миколенко просто подарував м'яч у своєму штрафному. Добре, що був гострий кут, і не вийшов ні пас, ні удар у суперника. Шепелєв на 25-й завдав першого прицільного удару – воротар без проблем взяв. Відзначаємо, що Караваєв у дотик віддав після проходу Де Пени, і відразу ж виник момент.

Фран Соль на трибунах, а тиждень тому вийшов у старті. Серед глядачів і екс-президент ФФУ Коньков у компанії легендарного динамівця Безсонова. Кадар і Шабанов підчищають регулярні втрати гравців середньої лінії Динамо. Надійні сьогодні центрбеки не дозволили розгулятися Колосу в 3-4 гострих контрвипадах. Бєсєдіна у воротарському встиг накрити Волинець – кіпер просто не дав простору для удару. Класний навіс Циганкова зі штрафного замикав на 44-й Сидорчук – страж воріт Колоса блискуче парирував, а Де Пена не зумів добити метрів з 15.

На старті другого тайму удар Циганкова самовіддано заблокував гравець Колоса, а згодом Шепелєв відпустив від себе снаряд і на межі фолу зіграв у м'яч та ногу суперника. Це друга жовта і як наслідок – вилучення динамівця. А ось і суддівський скандал. Де Пена пробивав у порожні ворота, Максименко заблокував. Судді здалося, що рукою, але повтори показали влучання круглого в обличчя гравця Колоса. Пенальті впевнено реалізував Циганков, тоді як арбітр ще й червону картку показав захиснику господарів! Лучі та Бойко тестують VAR на трибунах і навіть, схоже, щось шепочуть у мікрофон арбітру, але у відповідь ніяких дій. Просто цирк.

Бєсєдін отримав ідеальний розрізний пас від Циганкова, але вдарив не лише повз голкіпера, а й не влучив у ворота. Віктор пробив у дальній – Волинець впевнено потягнув. Вербіч влучив у руку суперника, але той встиг притиснути кінцівку до тіла. А на 66-й Бєсєдін використав геніальний пас Кадара зі своєї половини. Артему потрібно було лише продавити опонента і прошити воротаря, а це вже його хліб! Блискучий удар Волкова у ближній кут (перша влучна спроба Колоса аж на 70-й), але Бущан, на відміну від Паньківа з матчу Олександрія – Гент, проявив чудову реакцію. Ще один розкішний пас Циганкова під удар. Метрів з 33, зі штрафного, Віктор знайшов голову Шабанова – мінімальний промах.

Циганков розірвав оборону господарів і змусив сфолити на собі. Однак Волинець потягнув удар Віктора з 11-метрової позначки. Як же не влучив Гармаш у практично порожні ворота на добивання, залишилося містичною загадкою. Трохи не докрутив гравець Колоса ударом з межі штрафного. У відповідь Гармаш по-доброму розізлився. Накрутив Денис кількох захисників і дальнім ударом змусив Волинця полетіти в красивому стрибку. Циганков ефектно приклався здалеку – сантиметри відділили від третього в матчі взяття воріт.

Циганков пройшов на швидкості в центр і знову знайшов Бєсєдіна. Артем не мав права змарнувати ще й цей цукерковий пас.