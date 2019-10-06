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Колос – Динамо: 3 голи, 2 вилучення, суддівський скандал та шокуючий промах у матчі УПЛ

18:39 2935 Читать на русском
Колос – Динамо: 3 голи, 2 вилучення, суддівський скандал та шокуючий промах у матчі УПЛ
Колос – Динамо: рахунок і огляд матчу УПЛ 6 жовтня

Колос приймає Динамо у 10-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу УПЛ, який відбувається в Києві на стадіоні Оболонь-Арена, читайте на "Футбол 24".

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни виграли 3 поспіль матчі УПЛ, але й команда з Ковалівки набрала за цей період 7 очок та закріпилася в єврокубковій групі топ-6. Водночас підопічні Михайличенка перервали свою 4-матчеву переможну серію, втративши очки в ЛЄ. Кілька місяців тому команди зіграли товариський матч, і Колос сенсаційно переміг на стадіоні Динамо 3:1. Кияни після швейцарської невдачі не мали права на нову невдачу.

Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Футболісти Динамо вийшли на поле Оболонь-Арени у футболках на підтримку Микити Бурди, який отримав серйозну травму і тепер довго відновлюватиметься. Де Пена розігнав перспективну атаку вже на 30-й секунді. Утім, Бєсєдін вирішив відкидати назад, а Гармаш невдало пробив здалеку після цього. Сидорчук помилився в центрі поля, надто довго шукаючи найкращий варіант продовження наступу. Ільїн заробив перший кутовий у матчі на 3-й хвилині. Сам же гравець Колоса і пробив на підбиранні – також дуже високо. Вдалий пресинг змусив суперника віддати на Циганкова. Пас у штрафний на Бєсєдіна, якого заблокували. Ще один пас Віктора у розріз, але цього разу Гармашу поставили блок.

Циганков, через якого здебільшого ведеться вся атакувальна гра, наважився на фірмовий удар після зміщення в центр. Щось не так з прицілом команд у перші хвилин 15. Дуже активний віце-капітан Динамо. Циганков обходив на дриблінгу двох опонентів, однак йому не дали увірватися у штрафний ціною фолу. Миколенко просто подарував м'яч у своєму штрафному. Добре, що був гострий кут, і не вийшов ні пас, ні удар у суперника. Шепелєв на 25-й завдав першого прицільного удару – воротар без проблем взяв. Відзначаємо, що Караваєв у дотик віддав після проходу Де Пени, і відразу ж виник момент.

Фран Соль на трибунах, а тиждень тому вийшов у старті. Серед глядачів і екс-президент ФФУ Коньков у компанії легендарного динамівця Безсонова. Кадар і Шабанов підчищають регулярні втрати гравців середньої лінії Динамо. Надійні сьогодні центрбеки не дозволили розгулятися Колосу в 3-4 гострих контрвипадах. Бєсєдіна у воротарському встиг накрити Волинець – кіпер просто не дав простору для удару. Класний навіс Циганкова зі штрафного замикав на 44-й Сидорчук – страж воріт Колоса блискуче парирував, а Де Пена не зумів добити метрів з 15.

На старті другого тайму удар Циганкова самовіддано заблокував гравець Колоса, а згодом Шепелєв відпустив від себе снаряд і на межі фолу зіграв у м'яч та ногу суперника. Це друга жовта і як наслідок – вилучення динамівця. А ось і суддівський скандал. Де Пена пробивав у порожні ворота, Максименко заблокував. Судді здалося, що рукою, але повтори показали влучання круглого в обличчя гравця Колоса. Пенальті впевнено реалізував Циганков, тоді як арбітр ще й червону картку показав захиснику господарів! Лучі та Бойко тестують VAR на трибунах і навіть, схоже, щось шепочуть у мікрофон арбітру, але у відповідь ніяких дій. Просто цирк.

Бєсєдін отримав ідеальний розрізний пас від Циганкова, але вдарив не лише повз голкіпера, а й не влучив у ворота. Віктор пробив у дальній – Волинець впевнено потягнув. Вербіч влучив у руку суперника, але той встиг притиснути кінцівку до тіла. А на 66-й Бєсєдін використав геніальний пас Кадара зі своєї половини. Артему потрібно було лише продавити опонента і прошити воротаря, а це вже його хліб! Блискучий удар Волкова у ближній кут (перша влучна спроба Колоса аж на 70-й), але Бущан, на відміну від Паньківа з матчу Олександрія – Гент, проявив чудову реакцію. Ще один розкішний пас Циганкова під удар. Метрів з 33, зі штрафного, Віктор знайшов голову Шабанова – мінімальний промах.

Циганков розірвав оборону господарів і змусив сфолити на собі. Однак Волинець потягнув удар Віктора з 11-метрової позначки. Як же не влучив Гармаш у практично порожні ворота на добивання, залишилося містичною загадкою. Трохи не докрутив гравець Колоса ударом з межі штрафного. У відповідь Гармаш по-доброму розізлився. Накрутив Денис кількох захисників і дальнім ударом змусив Волинця полетіти в красивому стрибку. Циганков ефектно приклався здалеку – сантиметри відділили від третього в матчі взяття воріт.

Циганков пройшов на швидкості в центр і знову знайшов Бєсєдіна. Артем не мав права змарнувати ще й цей цукерковий пас.

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Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
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