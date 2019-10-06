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Костышин оценил скандальные решения арбитра в пользу Динамо

19:43 347 Читати українською
Костышин оценил скандальные решения арбитра в пользу Динамо
Руслан Костышин / Сайт Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился мнением о работе рефери Андрея Коваленко в матче 10 тура УПЛ против Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"Первый пенальти? Все говорят, что было лицо, а не рука. Не могу комментировать этот эпизод, пока его не увижу.

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Мы не можем играть на равных с Динамо. Мы могли сесть в защиту и достойно проиграть со счетом 0:1. Но мы – команда с характером, хотели вырвать ничью или победить, потому нарывались на контратаки.

Не хочу комментировать момент с назначением пенальти. Когда удалили Шепелева, то подсказывали игрокам, чтобы они были осторожнее. Арбитр мог испугаться, что удалил игрока Динамо и хотел выровнять ситуацию. Нам нужно думать о своей игре. Мы открывали зоны для Динамо, и они этим воспользовались. Ничего страшного, это поражение сделает нас сильнее", – заявил Костышин в эфире Футбол 1.

Главный арбитр встречи Андрей Коваленко сначала удалил хавбека киевлян Владимира Шепелева, а уже через пять минут уравнял составы, показав красную защитнику Колоса Максиму Максименко. Также Динамо пробивало три пенальти в матче против новичка УПЛ.

Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ

blog_ava
Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ
18:50
2306
Теги
Колос - Динамо Киев Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Андрей Коваленко Андрей Коваленко Арбитры
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