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Михайличенко оценил состояние Цыганкова и Шапаренко, которые не смогли сыграть против Александрии

21:22 122 Читати українською
Михайличенко оценил состояние Цыганкова и Шапаренко, которые не смогли сыграть против Александрии
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, почему полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко не смогли принять участие в поединке с Александрией (3:1).

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"Виктор еще не готов физически, это абсолютно точно. После игры с Колосом, в которой он провел все 90 минут, его физическое состояние не позволило участвовать в сегодняшнем матче.

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Что касается Шапаренко, который приехал с нами, к сожалению, он подхватил простуду, у него заболело горло. Поэтому мы не смогли его задействовать", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Добавим, после сегодняшней победы Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.

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Теги
Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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