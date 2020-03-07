Михайличенко оценил состояние Цыганкова и Шапаренко, которые не смогли сыграть против Александрии

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, почему полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко не смогли принять участие в поединке с Александрией (3:1).

"Виктор еще не готов физически, это абсолютно точно. После игры с Колосом, в которой он провел все 90 минут, его физическое состояние не позволило участвовать в сегодняшнем матче.

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Что касается Шапаренко, который приехал с нами, к сожалению, он подхватил простуду, у него заболело горло. Поэтому мы не смогли его задействовать", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Добавим, после сегодняшней победы Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.

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