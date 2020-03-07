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Михайличенко оцінив стан Циганкова і Шапаренка, які не змогли зіграти проти Олександрії

21:22 422 Читать на русском
Михайличенко оцінив стан Циганкова і Шапаренка, які не змогли зіграти проти Олександрії
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів, чому півзахисники Віктор Циганков і Микола Шапаренко не змогли взяти участь у поєдинку з Олександрією (3:1).

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"Віктор ще не готовий фізично, це абсолютно точно. Після гри з Колосом, у якій він провів усі 90 хвилин, його фізичний стан не дозволив брати участь у сьогоднішньому матчі.

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Що стосується Шапаренка, який приїхав із нами, на жаль, він підхопив застуду, у нього заболіло горло. Тому ми не змогли його задіяти", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Додамо, після сьогоднішньої перемоги Динамо випередило Зорю на 2 очки та завершило першу частину УПЛ на другому місці в турнірній таблиці. Олександрія залишилася 5-ю.

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Теги
Динамо Динамо Олександрія - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Віктор Циганков Віктор Циганков Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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