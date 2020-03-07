Михайличенко оцінив стан Циганкова і Шапаренка, які не змогли зіграти проти Олександрії

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів, чому півзахисники Віктор Циганков і Микола Шапаренко не змогли взяти участь у поєдинку з Олександрією (3:1).

"Віктор ще не готовий фізично, це абсолютно точно. Після гри з Колосом, у якій він провів усі 90 хвилин, його фізичний стан не дозволив брати участь у сьогоднішньому матчі.

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Що стосується Шапаренка, який приїхав із нами, на жаль, він підхопив застуду, у нього заболіло горло. Тому ми не змогли його задіяти", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Додамо, після сьогоднішньої перемоги Динамо випередило Зорю на 2 очки та завершило першу частину УПЛ на другому місці в турнірній таблиці. Олександрія залишилася 5-ю.

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