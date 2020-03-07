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Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место

18:55 989 Читати українською
Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место
Александрия – Динамо: счет и обзор матча 7 марта 2020

Александрия проиграла Динамо Киев (1:3) в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Это последняя игра первого этапа УПЛ 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Шарана набрала лишь 4 балла после зимнего перерыва, тогда как киевляне одержали две победы и одну встречу проиграли. Динамовцам нельзя было терять очки, ведь Заря опережает в борьбе за второе место. Александрийцам тоже не желательно отпускать конкурентов, если они хотят зацепиться хотя бы за бронзу. После поражения на этом же поле в 2018 году киевляне набрали 7 пунктов за 3 поединка против отчетного соперника.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча

Хаотичная игра головой в штрафной киевлян на 7-й минуте едва не завершилась провалом Бущана на выходе. Успел голкипер, вернувшийся в основу Динамо, выловить мяч, летевший в ворота. Вербич отвечает несколькими навесами с флангов – так Александрию не пробить. В Шабанова влетел соперник. Пришлось останавливать игру и покидать пределы поля. Буяльский также получил повреждение при столкновении с соперником. Теперь еще и Миколенко врезали локтем в верховой борьбе. Жестко действуют хозяева в первые 20 минут, много остановок, мало осмысленной игры в финальной трети поля.

Шепелев и Караваев коротко разыграли комбинацию с выходом Вербича на удар. Словенец неплохо пробил, Панькив эффектно потянул – первый момент в матче лишь после 20-й случился. Попов ударил головой после стандарта. Над воротами. Сидорчук подарил мяч в своей штрафной. Лучкевичу откатили под удар – значительно выше. Вербич классно прошел нескольких оппонентов левым флангом, а вот пас на свободного Буяльского заблокировали. Лучкевич ответил своим дриблингом. Валерий на скорости обыграл Сидорчука и Миколенко, однако пас не вышел. Удалось заработать угловой. Долгий поборолся с Миколенко – Бущан вытащил снаряд из верхнего угла.

Умело накрывает Александрия прессингом прежде всего Шепелева и Сидорчука, которые опускаются вниз и ответственны за доставку мяч на чужую половину. Караваев и Русин многовато ошибаются на чужой половине. Гречишкин со стандарта пробил очень высоко. Впрочем, Шаран может быть удовлетворен. Игра под диктовку хозяев – их "бей-беги" выглядит поинтереснее, а высокий прессинг обусловливает огромные трудности киевлян под давлением. А вот и быстрая атака от Динамо. Кендзера вывел Караваева на подачу. Русин воспользовался ошибкой соперника, но с разворота пробил слишком неточно.

На последней минуте тайма киевлянам удалось результативно разыграть угловой. Вербич подал, Попов с помощью бедра отпасовал налево, Миколенко подхватил и прострелил сквозь руки Панькива, Шабанов замыкал уже в пустые. Единственный гол до перерыва сделали 3 защитника Динамо. Александрия была минимально лучше по ударам в целом (6:5) и в створ (3:2), однако гости сумели забить важный гол в раздевалку.

На старте второго тайма Юрий Можаровский показал вторую желтую карточку Долгому. Алексей пытался пробить через себя высоко поднятой ногой и попал в плечо Попову. Ну такое... Сомнительное удаление, а VAR и нету. После подачи с левого фланга Задерака выиграл верховую борьбу у Миколенко и пробил из пределов вратарской. Бущан потянул. Караваев поменялся местами с Шепелевым. Прострел Владимира с фланга нашел соперника, хотя никто уже не мешал. Русин на грани офсайда замыкал прострел с того же правого края – минимальный промах, плюс лайнсмен поднял флажок.

Сидорчук покатил на Шепелева в штрафную. Владимир разобрался на клочке поля и вырезал пас во вратарскую, где Буяльский оказался совсем один. Александрийцы сигнализировали, что мяч вышел в момент голевого паса, но там было трудно разобрать. Сидорчук высоко вытянул ногу, соперник выставил голову под ней – это пенальти, считает Можаровский, но не вторая желтая. Шабанов долго придерживал Ситала во вратарской, оба упали на газон. Это было похоже на пенальти, судья молчит. В предыдущем эпизоде также не дал Можаровский пенальти – Буяльский после контакта с соперником упал не сразу, и это больше выглядело на симуляцию.

Михайличенко что-то активно объясняет своим игрокам. Это нечто новенькое. Буяльского откровенно тянут за руку в центре поля. Можаровский молчит, идет быстрый ответ, который мог завершиться значительно опаснее. Рефери потерял контроль над игрой. Множество проходов в штрафную просто транжирят киевляне и даже до удара не доводят. Караваев наступил на ногу сопернику, который играл против него в подкате. Была бы Монузль, на 99% показала красную.

Пиварич заменил Русина и начал голевую атаку с позиции левого вингера. Вербич перешел в нападение и сбросил прострел Йосип на Шепелева, который чудом пробил в штангу с нескольких метров. А вот Миколенко очень хладнокровно измерил и забросил в дальний уголок. Дубра в своей штрафной влупил рукой в лицо Вербичу. Арбитр, конечно же, молчит. Судейство сегодня не слишком высокого уровня. Динамо опережает Зарю на 2 очка и завершает первую часть УПЛ со вторым местом. Александрия остается 5-й и отпускает Десну.

blog_ava
Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR
15:55
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