Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место

Александрия проиграла Динамо Киев (1:3) в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Это последняя игра первого этапа УПЛ 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Шарана набрала лишь 4 балла после зимнего перерыва, тогда как киевляне одержали две победы и одну встречу проиграли. Динамовцам нельзя было терять очки, ведь Заря опережает в борьбе за второе место. Александрийцам тоже не желательно отпускать конкурентов, если они хотят зацепиться хотя бы за бронзу. После поражения на этом же поле в 2018 году киевляне набрали 7 пунктов за 3 поединка против отчетного соперника.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча

Хаотичная игра головой в штрафной киевлян на 7-й минуте едва не завершилась провалом Бущана на выходе. Успел голкипер, вернувшийся в основу Динамо, выловить мяч, летевший в ворота. Вербич отвечает несколькими навесами с флангов – так Александрию не пробить. В Шабанова влетел соперник. Пришлось останавливать игру и покидать пределы поля. Буяльский также получил повреждение при столкновении с соперником. Теперь еще и Миколенко врезали локтем в верховой борьбе. Жестко действуют хозяева в первые 20 минут, много остановок, мало осмысленной игры в финальной трети поля.

Шепелев и Караваев коротко разыграли комбинацию с выходом Вербича на удар. Словенец неплохо пробил, Панькив эффектно потянул – первый момент в матче лишь после 20-й случился. Попов ударил головой после стандарта. Над воротами. Сидорчук подарил мяч в своей штрафной. Лучкевичу откатили под удар – значительно выше. Вербич классно прошел нескольких оппонентов левым флангом, а вот пас на свободного Буяльского заблокировали. Лучкевич ответил своим дриблингом. Валерий на скорости обыграл Сидорчука и Миколенко, однако пас не вышел. Удалось заработать угловой. Долгий поборолся с Миколенко – Бущан вытащил снаряд из верхнего угла.

Умело накрывает Александрия прессингом прежде всего Шепелева и Сидорчука, которые опускаются вниз и ответственны за доставку мяч на чужую половину. Караваев и Русин многовато ошибаются на чужой половине. Гречишкин со стандарта пробил очень высоко. Впрочем, Шаран может быть удовлетворен. Игра под диктовку хозяев – их "бей-беги" выглядит поинтереснее, а высокий прессинг обусловливает огромные трудности киевлян под давлением. А вот и быстрая атака от Динамо. Кендзера вывел Караваева на подачу. Русин воспользовался ошибкой соперника, но с разворота пробил слишком неточно.

На последней минуте тайма киевлянам удалось результативно разыграть угловой. Вербич подал, Попов с помощью бедра отпасовал налево, Миколенко подхватил и прострелил сквозь руки Панькива, Шабанов замыкал уже в пустые. Единственный гол до перерыва сделали 3 защитника Динамо. Александрия была минимально лучше по ударам в целом (6:5) и в створ (3:2), однако гости сумели забить важный гол в раздевалку.

На старте второго тайма Юрий Можаровский показал вторую желтую карточку Долгому. Алексей пытался пробить через себя высоко поднятой ногой и попал в плечо Попову. Ну такое... Сомнительное удаление, а VAR и нету. После подачи с левого фланга Задерака выиграл верховую борьбу у Миколенко и пробил из пределов вратарской. Бущан потянул. Караваев поменялся местами с Шепелевым. Прострел Владимира с фланга нашел соперника, хотя никто уже не мешал. Русин на грани офсайда замыкал прострел с того же правого края – минимальный промах, плюс лайнсмен поднял флажок.

Сидорчук покатил на Шепелева в штрафную. Владимир разобрался на клочке поля и вырезал пас во вратарскую, где Буяльский оказался совсем один. Александрийцы сигнализировали, что мяч вышел в момент голевого паса, но там было трудно разобрать. Сидорчук высоко вытянул ногу, соперник выставил голову под ней – это пенальти, считает Можаровский, но не вторая желтая. Шабанов долго придерживал Ситала во вратарской, оба упали на газон. Это было похоже на пенальти, судья молчит. В предыдущем эпизоде также не дал Можаровский пенальти – Буяльский после контакта с соперником упал не сразу, и это больше выглядело на симуляцию.

Михайличенко что-то активно объясняет своим игрокам. Это нечто новенькое. Буяльского откровенно тянут за руку в центре поля. Можаровский молчит, идет быстрый ответ, который мог завершиться значительно опаснее. Рефери потерял контроль над игрой. Множество проходов в штрафную просто транжирят киевляне и даже до удара не доводят. Караваев наступил на ногу сопернику, который играл против него в подкате. Была бы Монузль, на 99% показала красную.

Пиварич заменил Русина и начал голевую атаку с позиции левого вингера. Вербич перешел в нападение и сбросил прострел Йосип на Шепелева, который чудом пробил в штангу с нескольких метров. А вот Миколенко очень хладнокровно измерил и забросил в дальний уголок. Дубра в своей штрафной влупил рукой в лицо Вербичу. Арбитр, конечно же, молчит. Судейство сегодня не слишком высокого уровня. Динамо опережает Зарю на 2 очка и завершает первую часть УПЛ со вторым местом. Александрия остается 5-й и отпускает Десну.