Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Александрия уступила Динамо в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо.

Поединок выдался напряженным, на поле было много борьбы, однако Динамо сумело одержать убедительную победу.

Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место

Таким образом, Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.