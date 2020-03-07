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Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

20:02 383 Читати українською
Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча
Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Александрия уступила Динамо в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо.

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

Поединок выдался напряженным, на поле было много борьбы, однако Динамо сумело одержать убедительную победу.

Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место

Таким образом, Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.

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