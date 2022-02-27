"Любі друзі. Любі українці. Я знаходжуся в центрі Києва, біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, що ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми зараз живемо. Але ми живемо й будемо жити.

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Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та нашими людьми. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні", – сказав Михайличенко у відеоролику.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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