toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - КАРПАТЫ

Михайличенко мог покинуть Динамо после двух стартовых ничьих, – Бурбас

16:27 196 Читати українською
Михайличенко мог покинуть Динамо после двух стартовых ничьих, – Бурбас
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко мог покинуть клуб уже после двух неудачных результатов во главе команды.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Рад за Михайличенко. Он заслужил победу своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие.

Михайличенко трогательно прослезился после победного гола Динамо в ворота Мальме

Тренер получил ее от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Суркис не принял ее, сказав продолжать", – поделился Бурбас в своем твиттере.

Напомним, вчера Динамо минимально победило Мальме (1:0) и одержало первую победу под руководством Михайличенко. До этого киевляне не могли победить в 6 подряд матчах после ухода Хацкевича.

Динамо – Мальме: Жерсон страдает, Михайличенко рыдает, а Цыганков показывает невероятную жертвенность, лучший – защитник

blog_ava
"Мои игроки – мертвые": Ребров наехал на руководство чемпионата Венгрии после матча с Эспаньолом
10:18
1141
Теги
Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Игорь Бурбас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
57
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук