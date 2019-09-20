Михайличенко мог покинуть Динамо после двух стартовых ничьих, – Бурбас

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко мог покинуть клуб уже после двух неудачных результатов во главе команды.

"Рад за Михайличенко. Он заслужил победу своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие.

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Тренер получил ее от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Суркис не принял ее, сказав продолжать", – поделился Бурбас в своем твиттере.

Напомним, вчера Динамо минимально победило Мальме (1:0) и одержало первую победу под руководством Михайличенко. До этого киевляне не могли победить в 6 подряд матчах после ухода Хацкевича.

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