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Михайличенко трогательно прослезился после победного гола Динамо в ворота Мальме

08:57 293 Читати українською
Михайличенко трогательно прослезился после победного гола Динамо в ворота Мальме
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не смог скрыть свою сентиментальность во время матча Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Динамо не знало вкуса побед в течение последних 6-ти официальных матчей подряд. Триумф настиг "бело-синих" в чрезвычайно тяжелом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (1:0).

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Единственный гол Буяльского, который был забит в концовке поединка, растрогал главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Наставник столичного клуба уже не имел сил для радости, а просто опустил голову и вытер скупые мужские слезы.

Динамо вместе с Копенгагеном возглавляет группу В. У Мальме и Лугано пока нет зачетных баллов.

Динамо – Мальме: Жерсон страдает, Михайличенко рыдает, а Цыганков показывает невероятную жертвенность, лучший – защитник

blog_ava
Динамо – Мальме: Жерсон страдает, Михайличенко рыдает, а Цыганков показывает невероятную жертвенность, лучший – защитник
01:26
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Лига Европы Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Видеоновости
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