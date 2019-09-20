Михайличенко трогательно прослезился после победного гола Динамо в ворота Мальме

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не смог скрыть свою сентиментальность во время матча Лиги Европы.

Динамо не знало вкуса побед в течение последних 6-ти официальных матчей подряд. Триумф настиг "бело-синих" в чрезвычайно тяжелом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (1:0).

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Единственный гол Буяльского, который был забит в концовке поединка, растрогал главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Наставник столичного клуба уже не имел сил для радости, а просто опустил голову и вытер скупые мужские слезы.

Динамо вместе с Копенгагеном возглавляет группу В. У Мальме и Лугано пока нет зачетных баллов.

Динамо – Мальме: Жерсон страдает, Михайличенко рыдает, а Цыганков показывает невероятную жертвенность, лучший – защитник