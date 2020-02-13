Михайличенко має карт-бланш в Динамо – цікава умова

Відомий журналіст Ігор Циганик оцінив шанси Олексія Михайличенка залишитись тренером Динамо по завершенні поточного сезону.

"Чи є можливість того, що Михайличенко звільнять в разі поразки в Кубку України і невиразної гри в чемпіонаті? Наскільки мені відомо, Михайличенко має карт-бланш до Ліги чемпіонів.

Динамо відповіло на закиди про жалюгідні зарплати гравців – столичний клуб звинуватив популярне видання у злочині

Його найголовніше завдання – спробувати пробитися в Лігу чемпіонів, адже клубу потрібні гроші, а потрапляння або непотрапляння в Лігу чемпіонів – це різні фінансові можливості. Тому Михайличенко повинен зайняти друге місце, зіграти в фіналі Кубка і спробувати його виграти, а також вийти в Лігу чемпіонів.

І тоді можна буде вважати, що цей рік він відпрацював чудово. А от якщо не вийде це зробити, то далі вже будуть питання, наскільки якісно грала команда, і які суперники у неї були. У тій же кваліфікації Ліги чемпіонів можна потрапити на такого суперника, як свого часу дістався команді Хацкевича в особі Аякса. Так буває.

Але однозначно, що якщо Михайличенко займе друге місце в турнірній таблиці, то йому дадуть зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб все ж спробувати пройти в наступний раунд і зіграти в групі. Це саме головне завдання Михайличенко на це літо", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Динамо відстає від Шахтаря на 14 очок в чемпіонаті, а також продовжує боротьбу в Кубку України.

Динамо – Тобол: 3 пропущені голи за тайм, цей склад не працює, провал майже за всіма статтями, вправний Канкава