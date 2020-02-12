Динамо ответило на упреки насчет жалких зарплат игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступлении

Динамо резко отреагировало на информацию "Экономической правды" насчет низких зарплат игроков киевского клуба.

"Материал издания "Экономическая правда", в котором была опубликована зарплатная ведомость ФК Динамо – это яркий пример злоупотребления медиаресурсом своими правами на проведение журналистских расследований, а также игнорирование журналистами требований законодательства в части защиты персональных данных. В таком "расследовании" опубликовали персональные данные (в том числе идентификационные коды) более 600 сотрудников ФК Динамо.

Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба

Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО ФК Динамо Киев уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов.

Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не является чисто трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав. Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)" – юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины.

Дело Ярмоленко: полиция сделала официальное заявление

Порядок начисления и налогообложения вознаграждения (полученного иностранного дохода от Компании "Динамо Киев (Кипр)") регулируется пп.170.11.1 Налогового кодекса Украины, согласно которому сумма такого дохода включена в общий годовой налогооблагаемый доход его получателя и отражается в годовой налоговой декларации. Такая декларация подается футболистами и персоналом клуба в ДФС ежегодно.

Требуем от "Экономической правды" опровержения неправдивой информации и публичных извинений за обнародование персональных данных сотрудников ФК Динамо, в частности их идентификационных кодов. Вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи с нарушением законодательства о защите персональных данных, а также в суд о взыскании морального вреда, причиненного такими действиями клубу и сотрудникам, остается открытым", – говорится в официальном заявлении киевского клуба.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"