Динамо проиграло команде Канкавы с катастрофическим счетом – самое крупное поражение киевлян в 2020 году

Динамо проиграло Тоболу (2:4) в 11-м спарринге киевлян на турецких сборах. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Динамо – Тобол – 2:4

Динамо: Кучерук (Бущан, 46) – Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич (к) – Кадири, Андриевский – Де Пена, Дуэлунд (Шапаренко, 46), Сухоручко (Сидорчук, 71) – Соль

Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 – Нургалиев, 44 (пен.), Мужиков, 47, Муртазаев, 58, Аветисян, 72

После серии из 5 подряд уверенных побед, из которых 4 разгромные, Динамо не смогло обыграть БАТЭ. Нынешний соперник завершил чемпионат Казахстана на 4-м месте, хотя до последних туров претендовал даже на чемпионство. Отмечаем, что Денис Бойко мог бы встретиться с Джабой Канкавой, если бы попал в заявку. Именно грузинский хавбек почти 6 лет назад спас жизнь Гусеву, когда тот столкнулся с вратарем тогда еще Днепра. Свой заключительный контрольный матч команда Михайличенко проведет против Динамо Тбилиси 15 февраля в 16:00, а уже спустя неделю возобновит УПЛ игрой с Ворсклой.

Динамо – Тобол: онлайн-трансляция матча

Отметим, что Михайличенко выпустил в стартовом составе сразу 5 молодых игроков из Динамо U-19 и U-21. Для 17-летнего Дениса Кузыка это вообще дебютная игра за взрослую команду. Правый защитник и в Юношеской лиге УЕФА не так много сыграл. Эксперимент затронул левый фланг. Номинально там играл Сухоручко, но он часто смещался на позицию форварда. Поддерживали левый край защитник Пиварич, который играл довольно высоко, и Дуэлунд.

Дуэлунд обыгрался с Солем и пытался эффектно перебросить голкипера. Эпизод завершился угловым. После подачи Де Пены Фран забил свой второй гол на сборах, выиграв позицию и борьбу на втором этаже. Кузык уже не первый раз на старте встречи отлично сыграл в отборе и отдал в атаку. Андриевский продлил, а Дуэлунд выстрелил издали – сейв голкипера. Тот же Кузык навесил на голову соперника, который срезал в стойку собственных ворот. Романчук проиграл борьбу, Кузык потерял своего игрока, поэтому Тобол пробивал с нескольких метров – повезло, что не попали казахи.

Дуэлунд на технике ворвался в штрафную, нашел Соля, но удар испанца оказался слишком слабым. Кадири выиграл борьбу и технично сбросил на Де Пену. Карлос нацеленной подачей нашел Соля – удар мимо ворот с нескольких метров. Уругваец поскользнулся, однако и так попытался забить с угла поля. Вратарь парировал, Романчук отборолся, а Дуэлунд с рикошетом от защитника пробил в пустой угол. Обводной удар в штангу от Тобола. Это Романчука оставили одного против двух соперников – мастерски отрезал защитников Канкава. И все же Динамо пропустило в раздевалку. Арбитр усмотрел фол Сироты против казаха и назначил спорный пенальти.

Сирота неудачно отдал на Шапаренко, Николай еще хуже принял. Пошла быстрая контра 4 в 3. Тобол раскатал мастерски. Канкава покатил между ног Романчуку, а Мужиков прошил голкипера. Все, что успел сделать Сирота, это врезаться в своего же голкипера Бущана в подкате. Де Пена эффектно пробил со штрафного – вратарь с забивной фамилией Шацких потянул. Шапаренко с криком рухнул на газон. Похоже, обошлось. Провал в центре поля, цепочка проигранной борьбы (Кадири-Андриевский-Романчук-Де Пена) завершился выигранной у Кузика верховой борьбой. Вот это камбэк от казахов, за 3 предыдущих матча на сборах забивших аж 1 гол!

Соль замкнул дальнюю штангу после кросса Де Пены слева. Гол на 3:3 отменен из-за офсайда. Фран очень не согласен. Сухоручко обыграл и продавил нескольких оппонентов, Соль сыграл на добивании. И снова гол испанца не засчитывают из-за положения вне игры. В отчаянии воспитанник Реала. Очередной провал на 72-й. Сирота упал на мокром газоне, Сидорчука и Романчука очень легко отыграли, а Бущан не смог выручить. Катастрофический счет.

Свободный удар из-за того, что вратарь Тобола Шацких уж очень долго держал мяч в руках. Пиварич с Де Пеной разыграли стандарт в чужой штрафной – самоотверженные подкаты Канкавы и партнеров не позволили отличиться. Пиварич навесил на Де Пену – мимо. И снова хорватский защитник нашел партнера в штрафной. Андриевский пробил прямо во вратаря. 2:4 – крупнейшее поражение Динамо в 2020 году. Хуже всего, что такой результат случился против соперника, который давал играть и не особо давил прессингом.