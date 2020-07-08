Михайличенко доиграет сезон в Заре независимо от результата переговоров с Андерлехтом, – СМИ

Защитник Зари поможет команде Виктора Скрипника в заключительных турах чемпионата Украины.

Заря и Андерлехт вышли на финишную прямую в переговорах по трансферу Богдана Михайличенко. Ожидается, что стоимость перехода 23-летнего защитника составит 500 тысяч евро, а сам Михайличенко уже якобы подписал предварительный контракт.

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Вчера одно из бельгийских изданий сообщило, что защитник рискует больше не сыграть за Зарю, поскольку в ближайшие дни якобы присоединится к брюссельскому клубу. Впрочем, пока об этом речь не идет – при любом результате переговоров между клубами Михайличенко завершит сезон 2019/20 в составе Зари. Об этом сообщает Meta-ratings.

Напомним, за 3 тура до окончания чемпионата Украины Заря занимает 4 место в турнирной таблице. Команда Виктора Скрипника отстает от Динамо и Десны на 1 пункт.

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