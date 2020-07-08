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Михайліченко дограє сезон у Зорі незалежно від результату перемовин з Андерлехтом, – ЗМІ

17:59 - Читать на русском
Михайліченко дограє сезон у Зорі незалежно від результату перемовин з Андерлехтом, – ЗМІ
Богдан Михайліченко / ФК Зоря

Захисник Зорі допоможе команді Віктора Скрипника у заключних турах чемпіонату України.

Зоря та Андерлехт вийшли на фінішну пряму в перемовинах щодо трансферу Богдана Михайліченка. Очікується, що вартість переходу 23-річного захисника складе 500 тисяч євро, а сам Михайліченко вже начебто підписав попередній контракт.

Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – захисник може більше не зіграти за Зорю

Вчора одне з бельгійських видань повідомило, що захисник ризикує більше не зіграти за Зорю, позаяк найближчими днями начебто приєднається до брюссельського клубу. Втім, наразі про це мова не йде – за будь-якого результату перемовин між клубами Михайліченко завершить сезон 2019/20 у складі Зорі. Про це повідомляє Meta-ratings.

Нагадаємо, за 3 тури до завершення чемпіонату України Зоря посідає 4 місце в турнірній таблиці. Команда Віктора Скрипника відстає від Динамо та Десни на 1 пункт.

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Теги
Бельгія Трансфери Зоря Зоря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайліченко
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