"Кто радует в чемпионате Украины? Нет у нас классных футболистов! Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие данные: отбор, видение поля, передачи, прекрасный удар. Второго такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу.

Мудрик и еще один игрок Челси в списке неприкасаемых – вингера спасает дикая переплата Шахтеру

Судаков? Он меня не впечатляет. Да, Судаков работоспособный, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник. О нем много пишут, но в Шахтере привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика. Но после Мудрика не очень-то хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за Челси.

Я вообще не понимаю, как лондонский клуб за ним смотрел?! Какие они увидели в нем качества?! Кроме скорости, у Мудрика ничего нет! Соперники его уже давно читают и идет страховка, один на один против Мудрика уже никто не играет. Поэтому он ничего не может сделать в АПЛ. Переоцененный игрок", – поделился Сабо в интервью Sport-express.ua.

К слову, Мудрик провел 36 матчей за Челси в этом сезоне во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.

Арсенал забил Челси 5 голов и оторвался от Ливерпуля на вершине АПЛ – Мудрик провалился, Зинченко сыграл 25 минут