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Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт – защитник может больше не сыграть за Зарю

20:05 - Читати українською
Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт – защитник может больше не сыграть за Зарю
Богдан Михайличенко / Сайт Зари

Защитник Зари Богдан Михайличенко уже в скором времени может стать игроком Андерлехта.

Переговоры между клубами по 23-летнему игроку близки к успешному завершению, утверждает DH Les Sports+.

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Воскресный матч против Александрии (2:2) вполне мог стать для Михайличенко последним в футболке Зари. Андерлехт хочет, чтобы украинец приехал как можно скорее и начал адаптацию в новой команде. У брюссельцев возникли проблемы с левым флангом защиты, поскольку Кемари Лоуренс из-за семейных причин до сих пор не прибыл из родной Ямайки в расположение клуба.

Напомним, в текущем сезоне Михайличенко сыграл за Зарю 32 поединка во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его цена за Transfermakt – 800 тысяч евро.

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