Михайличенко – очередной тренер Динамо, который несколько раз возглавлял команду: до рекорда еще очень далеко

Алексей Михайличенко – далеко не первый наставник Динамо, который неоднократно занимал пост главного тренера киевского клуба. "Футбол 24" вспоминает все случаи возвращений тренеров в ряды "бело-синих".

Алексей Михайличенко официально возглавил Динамо, сменив на посту главного тренера Александра Хацкевича. 45-летнему белорусу прогнозируемо не простили третьего подряд провала в виде невыхода в групповой этап Лиги чемпионов – Игорь Суркис решил прекратить сотрудничество с Хацкевичем, несмотря на лишь недавно продленный контракт.

Каких успехов достигнет Михайличенко во главе Динамо?

Михайличенко, который в последние годы работал спортивным директором Динамо, ранее уже возглавлял команду с 2002 по 2004 год. К слову, 56-летний Алексей Александрович может похвастаться весомыми успехами – он дважды привел команду к чемпионству, а также завоевал Кубок и Суперкубок Украины. Интересно, что отставка Михайличенко в 2004 году напоминает ситуацию Хацкевича – он покинул Динамо после поражения от Трабзонспора в квалификации Лиги чемпионов (правда, после первого поединка в Киеве, на ответный матч команду вывел Йожеф Сабо).

В истории Динамо Михайличенко стал 8-м тренером, который после отставки впоследствии возвращался на свой пост (учитываются как полноценные тренеры, так и исполняющие обязанности). Именно он может похвастаться самой длинной паузой в работе в клубе, ведь с момента его ухода с поста наставника до сегодняшнего назначения прошло 15 лет – ни один другой тренер "бело-синих" не возвращался к работе после столь долгой паузы.

Безусловно, самым успешным тренером Динамо среди тех, кто возвращался в команду, был Валерий Васильевич Лобановский. Каждый период работы легендарного наставника был ознаменован значительными успехами – Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА 1975, Кубок Кубков-1986, полуфинал Лиги чемпионов 1998/99. О всех выигранных внутренних трофеях и говорить нечего – всего под руководством Лобановского Динамо завоевало 8 чемпионств СССР, 6 Кубков СССР, а также 5 чемпионских титулов и 3 Кубка Украины. Как видим, Лобановский дважды возвращался в киевский клуб – в 1984-м и 1997-м году.

Абсолютным рекордсменом по количеству приходов в Динамо является Йожеф Сабо, который возглавлял "бело-синих" сразу 5 раз. За время работы в Киеве Йожеф Йожефович выиграл один чемпионат и дважды – Кубок Украины. При этом следует добавить, что первый период Сабо в Динамо длился "целых" 4 матча, а последний – только месяц (именно тогда у тренера начались проблемы со здоровьем, из-за которых он прекратил работу).

Игорь Суркис решил дать Алексею Михайличенко еще один шанс на тренерской скамье. Угадает ли президент Динамо с этим назначением – покажет время. Первый поединок под руководством Михайличенко киевляне проведут 24 августа против Олимпика.

Все наставники Динамо, которые несколько раз работали главным тренером "бело-синих":

1. Михаил Бутусов (1941, 1947);

2. Олег Ошенков (1951-1956, 1959);

3. Виктор Терентьев (1963, 1970);

4. Валерий Лобановский (1973-1982, 1984-1990, 1997-2002);

5. Йожеф Сабо (1992, 1994, 1995/96, 2004/05, 2007);

6. Олег Лужный (ИО главного тренера, 2007, 2010);

7. Юрий Семин (2008/09, 2011/12);

8. Алексей Михайличенко (2002-2004, 2019-...).

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