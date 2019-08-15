Михайличенко – официально главный тренер Динамо

Киевское Динамо определилось с преемником Александра Хацкевича на посту главного тренера команды. На тренерскую скамью возвращается Алексей Михайличенко.

Михайличенко возглавил Динамо, информирует официальный сайт киевского клуба. О деталях соглашения не сообщается. Первую тренировку с командой новый наставник проведет в пятницу, 16 августа. По неофициальной информации, контракт тренера с клубом подписан по схеме 2+1.

Помогать Михайличенко будет еще один экс-игрок Динамо Вадим Евтушенко. О составе остального тренерского штаба будет объявлено дополнительно.

После вылета из Лиги чемпионов от Брюгге Динамо уволило предыдущего наставника команды Александра Хацкевича – весь штаб белоруса также ушел в отставку. За два года Хацкевич завоевал для Динамо только два Суперкубка Украины и трижды провалил квалификацию ЛЧ.

Напомним, что Алексей Михайличенко уже работал главным тренером Динамо – в 2002-04 годах он возглавлял "бело-синих" после смерти Валерия Лобановского. Тогда молодой наставник выиграл с Динамо два чемпионата Украины и один Кубок Украины. Впоследствии Михайличенко работал с национальной сборной, а затем вернулся в Динамо на должность спортивного директора.

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