Каких успехов достигнет Михайличенко во главе Динамо?

Алексей Михайличенко стал новым главным тренером Динамо. Он попытается вернуть команду в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат Украины.

Предыдущий тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем дважды проиграл Шахтеру чемпионскую гонку в УПЛ и провалил три попытки квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Перед Алексеем Михайличенко, очевидно, стоит задача исправить ситуацию и покорить недостижимые в последние годы вершины.

Михайличенко – официально главный тренер Динамо

"Футбол 24" хочет узнать ожидания своих читателей от нового наставника. Возможно,он сумеет вернуть Динамо былое величие и будет возглавлять "бело-синих" много лет. Возможно, проблема была вовсе не в тренере, поэтому Михайличенко ничего кардинально не изменит. Возможно, Алексей Александрович растерял квалификацию за годы "в кабинетах". Каково ваше мнение?

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