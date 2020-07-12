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Михайличенко – о ничьей с Александрией: Если бы было нужно, был бы и третий пенальти в ворота Динамо

12 июля 22:51 - Читати українською
Михайличенко – о ничьей с Александрией: Если бы было нужно, был бы и третий пенальти в ворота Динамо
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Александрии (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был длительным, тяжелым и нервным. На него было потрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили так, чтобы как можно больше освежить команду. Не только для того, чтобы достичь результата в сегодняшнем матче, но и в перспективе еще одной важной игры с Зарей, которая состоится в четверг.

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Считаю, что без ошибок не обошлось, и первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы получили второй пенальти. Если бы было нужно, было бы и третий... Это все, что я могу сказать.

Опасений, что стартовый состав вышел в неоптимальном варианте, абсолютно не было. Все игроки, которые были задействованы, – это обойма основного состава. Конечно, некоторые футболисты отдали слишком много сил и эмоций. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации – элементарные ошибки, которые не позволили нам достичь того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить.

Михайличенко: Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его

Миколенко и Соль травмированы, Кадири и Пиварич пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Такие кадровые проблемы, наверное, есть у каждой команды, особенно после карантина, когда мы играем в жестоком режиме. У нас каждая игра сродни финалу Кубка. Поэтому я хочу только поблагодарить ребят за то, что они находят силы, старания, желания и характер, чтобы не только играть, но и биться за результат, который нам нужен", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Александрия вырвала у Динамо ничью – драматическая развязка в пользу Зари перед битвой года за ЛЧ

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Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко
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