Михайличенко – о ничьей с Александрией: Если бы было нужно, был бы и третий пенальти в ворота Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Александрии (2:2).

"В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был длительным, тяжелым и нервным. На него было потрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили так, чтобы как можно больше освежить команду. Не только для того, чтобы достичь результата в сегодняшнем матче, но и в перспективе еще одной важной игры с Зарей, которая состоится в четверг.

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Считаю, что без ошибок не обошлось, и первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы получили второй пенальти. Если бы было нужно, было бы и третий... Это все, что я могу сказать.

Опасений, что стартовый состав вышел в неоптимальном варианте, абсолютно не было. Все игроки, которые были задействованы, – это обойма основного состава. Конечно, некоторые футболисты отдали слишком много сил и эмоций. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации – элементарные ошибки, которые не позволили нам достичь того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить.

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Миколенко и Соль травмированы, Кадири и Пиварич пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Такие кадровые проблемы, наверное, есть у каждой команды, особенно после карантина, когда мы играем в жестоком режиме. У нас каждая игра сродни финалу Кубка. Поэтому я хочу только поблагодарить ребят за то, что они находят силы, старания, желания и характер, чтобы не только играть, но и биться за результат, который нам нужен", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

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