Михайличенко – про нічию з Олександрією: Якби було потрібно, був би і третій пенальті у ворота Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після матчу 30-го туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"У контексті цієї гри не можна не згадати фінал Кубка України, який був тривалим, важким і нервовим. На нього було витрачено багато сил і емоцій. Тому план на сьогоднішню гру ми побудували так, щоб якомога більше освіжити команду. Не тільки для того, щоб досягти результату в сьогоднішньому матчі, але й у перспективі ще однієї важливої ​​гри з Зорею, яка відбудеться в четвер.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що без помилок не обійшлося, і перший тайм удався не зовсім так, як ми його планували. Другий тайм усе поставив на свої місця, але, на жаль, на останніх хвилинах ми отримали другий пенальті. Якби було потрібно, був би і третій... Це все, що я можу сказати.

Побоювань, що стартовий склад вийшов у неоптимальному варіанті, абсолютно не було. Усі гравці, які були задіяні, – це обойма основного складу. Звичайно, деякі футболісти віддали занадто багато сил і емоцій. Помилки відбулися не просто так: бувають тактичні помилки та прорахунки, а буває просто брак уваги та концентрації – елементарні помилки, які не дозволили нам досягти того результату, який ми, вважаю, по цій грі повинні були заслужити.

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Миколенко та Соль травмовані, Кадірі та Піваріч пропускали матч через перебір жовтих карток. Такі кадрові проблеми, напевно, є у кожної команди, особливо після карантину, коли ми граємо в найжорстокішому режимі. У нас кожна гра схожа на фінал Кубка. Тому я хочу тільки подякувати хлопцям за те, що вони знаходять сили, старання, бажання та характер, щоб не тільки грати, але і битися за результат, який нам потрібен", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

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