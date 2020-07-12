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Михайличенко: Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его

22:02 - Читати українською
Михайличенко: Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Александрией (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"Нам все труднее и труднее находить эмоции. Это был хороший матч с хорошим соперником.

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Игру в двух таймах построили по-разному, были два разных сценария. Должны были добиваться результата, но на последних минутах не удержали его. Теперь будем готовиться к Заре", – заявил Михайличенко в комментарии телеканалу "Футбол".

Добавим, что Динамо уже третий тур подряд не может одержать победу, оставаясь на третьей строчке УПЛ.

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