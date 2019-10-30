Михайленко назвал причины поражения СК Днепр-1 от Ингульца в Кубке Украины

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в поединке 1/8 финала Кубка Украины против Ингульца (1:2).

"Соперник хорошо защищается, очень опытная у них команда в обороне, поэтому и трудно создавать моменты. Мы в этом не были исключением. Хотя и имели территориальное преимущество, и можно было значительно острее распоряжаться мячом во время нашего давления, но нам это не удавалось: или мы спешили, или принимали неправильные решения, так и явных голевых моментов не создали.

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У нас есть травмированные игроки, есть ребята с небольшими повреждениями, они сегодня не могли выйти на поле, поэтому все замены у нас вынужденные. Мы ставили задачу пройти дальше в турнире, а не просто дать возможность проиграть тем, кто мало выходит на поле. Однако получилось так, как получилось.

У нас есть кризис, ведь мы не можем выиграть. И здесь нами потеряна психологическая уверенность. Многие из игроков не переводят ответственности, в первую очередь это касается молодежи, и они чувствуют какую-то неуверенность, в связи с тем, что нет результата", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

После 12-ти туров УПЛ СК Днепр-1 находится на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 11 очков.

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