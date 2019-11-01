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Ковалец рассыпался в комплиментах клубу Премьер-лиги

08:26 143 Читати українською
Ковалец рассыпался в комплиментах клубу Премьер-лиги
Сергей Ковалец / ФК Оболонь-Бровар

Экс-полузащитник сборной Украины, а ныне главный тренер киевской Оболони-Бровар Сергей Ковалец, поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины Александрия – Заря.

 

"Жаль, что такой матч, в котором играли участники Лиги Европы, не показали по телевидению. Пришлось смотреть в интернете. Мне поединок понравился. Команды по очереди владели преимуществом. Интрига была все 120 минут.

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Поражает функциональная готовность футболистов Александрии. Тренерский штаб грамотно проводит ротацию, причем, точечную. Но то, что команда физически выглядит хорошо, это факт. За последние 11 дней александрийцы провели четыре, по сути, еврокубковых поединка (Динамо, Шахтер, Сент-Этьен, Заря) и в трех из них команда добилась нужного для себя результата.

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В других парах, в принципе, ничего экстраординарного не случилось. Кто-то ставит на Кубок, а кому-то важнее чемпионат. Но тот, кто вышел в четвертьфинал Кубка Украины, думаю, не пожалел, ведь с дистанции сошел один из фаворитов, поэтому к решающему матчу турнира теперь добраться будет легче", – цитирует Ковальца Sport.ua.

Напомним, в 1/8 Кубка Украины Александрия в серии послематчевых пенальти одолела луганскую Зарю 5:4 и вышла в следующий раунд соревнований. Основное время закончилось со счетом 1:1.

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