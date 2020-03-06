Михайленко настроен не пропустить Мариуполь в топ-6 УПЛ

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, как его команда отреагировала на непопадание в шестерку лучших команд УПЛ.

"Как команда восприняла невыход в первую шестерку? Нормально. Конечно, у нас был шанс туда пробиться, но команда попала под каток сильного, мотивированного соперника. Ничего страшного. В шестерку не попали, но у нас есть шанс побороться за плей-офф.

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Хотя наша задача больше не турнирная, а стратегическая – улучшать игру, это будет даже проще делать во второй шестерке.

Предстоящая игра с Мариуполем? Понимаем, что соперник не приедет к нам отбиваться. Они пытаются играть вперед, хорошо используют пространство за спинами защитников, поскольку у них есть быстрые игроки. Мы готовимся действовать агрессивно и искать счастья в атаке", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

Перед 22-м туром УПЛ Мариуполь находится на 7-й строчке, но если приазовцы смогут зацепиться за очки в матче со СК Днепр-1, а Колос уступит Шахтеру, то команда Бабича запрыгнет в последний вагон первой шестерки.

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