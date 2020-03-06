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Михайленко налаштований не пропустити Маріуполь у топ-6 УПЛ

15:57 331 Читать на русском
Михайленко налаштований не пропустити Маріуполь у топ-6 УПЛ
Дмитро Михайленко / Фото ФК Шахтар

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів, як його команда відреагувала на непотрапляння у шістку найкращих команд УПЛ.

 

"Як команда сприйняла невихід в першу шістку? Нормально. Звичайно, у нас був шанс туди пробитися, але команда потрапила під каток сильного, мотивованого суперника. Нічого страшного. У шістку не потрапили безпосередньо, але у нас є шанс поборотися за плей-офф.

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Хоча наше завдання більше не турнірне, а стратегічне – покращувати гру, це буде навіть простіше робити в другій шістці.

Майбутня гра з Маріуполем? Розуміємо, що суперник не приїде до нас відбиватися. Вони намагаються грати вперед, добре використовують простір за спинами захисників, оскільки у них є швидкі гравці. Ми готуємося діяти агресивно і шукати щастя в атаці", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Перед 22-м туром УПЛ Маріуполь перебуває на 7-й сходинці, але якщо приазовці зможуть зачепитись за очки у матчі зі СК Дніпро-1, а Колос поступиться Шахтарю, то команда Бабича застрибне у останній вагон першої шістки.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Маріуполь
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