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Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

22:38 42 Читати українською
Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – СК Днепр-1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Шахтер

Шахтер уничтожил СК Днепр-1 в рамках 21 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер – СК Днепр-1.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

Шахтер уничтожил соперника уже в 23 минуты. Кривцов замкнул подачу с углового на 4 минуте, а на 9 минуте Адамюк срезал мяч в собственные ворота. Чуть позже Тайсон техничным ударом в дальний угол сделал счет разгромным, а Коноплянка добил мяч в ворота после удара Тете.

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Во втором тайме СК Днепр-1 сумел размочить счет – Супряга реализовал пенальти и уже отметился голами в ворота Динамо и Шахтера в текущем сезоне.

Таким образом, Шахтер набрал 56 очков и оторвался от второго места уже на 13 пунктов. СК Днепр-1 с 22 зачетными баллами остался на 8 позиции.

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