Шахтер – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер уничтожил СК Днепр-1 в рамках 21 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер – СК Днепр-1.

Шахтер уничтожил соперника уже в 23 минуты. Кривцов замкнул подачу с углового на 4 минуте, а на 9 минуте Адамюк срезал мяч в собственные ворота. Чуть позже Тайсон техничным ударом в дальний угол сделал счет разгромным, а Коноплянка добил мяч в ворота после удара Тете.

Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6

Во втором тайме СК Днепр-1 сумел размочить счет – Супряга реализовал пенальти и уже отметился голами в ворота Динамо и Шахтера в текущем сезоне.

Таким образом, Шахтер набрал 56 очков и оторвался от второго места уже на 13 пунктов. СК Днепр-1 с 22 зачетными баллами остался на 8 позиции.